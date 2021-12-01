Рання діагностика серцевої недостатності: що треба знати

75% пацієнтів із серцевою недостатністю могли б дізнатися про свій діагноз раніше за допомогою звичайних аналізів крові. Такими є висновки вчених з Оксфордського університету.

Значна кількість жертв смертельно небезпечної серцевої недостатності могла б раніше змінити спосіб життя і розпочати лікування цієї підступної недуги, що подарувало б їм зайві роки життя. Це було б у тому випадку, якби вони пройшли через дуже простий аналіз крові. Команда з Оксфорда простежила за тим, як лікарі загальної практики проводять та призначають аналізи, рекомендовані санітарними службами Великобританії ще у 2010 році.

У 2004 лише 0,4% пацієнтів із серцевою недостатністю дізнавалися про цю проблему ще до офіційного діагнозу. Однак у 2017 році цей показник зріс до 23,3%. Прогрес очевидний, але вчені вважають, що необхідно рухатися далі і підвищувати цю цифру. Тест на натрійуретичний пептид дозволяє вимірювати гормони, що беруть участь у регулюванні об’єму крові. Серцева недостатність відноситься до тих хвороб, які можна виявити за допомогою цього тесту.

Проводити його можна лише на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Якщо показник натрійуретичного пептиду підвищений, пацієнта відправляють більш детальні обстеження до лікарні. А своєчасно встановлений діагноз серцева недостатність дає йому значні переваги порівняно з такими ж пацієнтами, яким діагноз поставили набагато пізніше.