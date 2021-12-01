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Госконтролер: «шабаковский» пеленг неэффективен, многих отправляют на карантин по ошибке

01.12.2021

Государственный контролер Матаниягу Энгельман, он же по совместительству омбудсмен, выступил сегодня на международной конференции омбудсменских служб разных стран.

Энгельман отметил, что наряду с мерами, принимаемыми против эпидемии, необходимо заботиться о соблюдении гражданских прав, «действуя с осторожностью».

«Коронавирус с нами уже два года. Это достаточный период, чтобы извлечь уроки. На фоне ограничений очень важно, чтобы государство Израиль и все страны мира соблюдали права человека и действовали осторожно, вежливо и быстро реагировали на каждое обращение, — сказал израильский госконтролер. — В отчете, который я опубликовал около года назад, было указано на неэффективность отслеживания зараженных с помощью Службы общей безопасности. В отчете было обнаружено, что только три с половиной процента людей, которые контактировали с зараженными и, следовательно, должны были быть изолированы, в конечном итоге оказались больными. Этот показатель, по которому можно судить об эффективности такого пеленга, говорит о высокой вероятности попадания в карантин для тех, кто не находился в реальной близости от зараженных», — сказал Энгельман.

Израильский омбудсмен рассказал и о недостатках в работе комиссии по исключениям при МВД, которая изучает просьбы граждан о выезде и въезде в Израиль в период запретов.

В одном случае единственная дочь 83-летней женщины, которая находится в России в тяжелом состоянии, попросила покинуть Израиль, чтобы помочь своей одинокой матери. Несмотря на многочисленные запросы в комиссию («ваадат харигим»), ответа не последовало. В этом случае Управление по приему жалоб населения связалась с председателем комиссии, который сообщил, что они очень загружены, поскольку получают по четыре тысячи заявок в день. Управление потребовало ответ в течение 24 часов, просьба была проверена и удовлетворена.

В другом случае комиссия разрешила женщине покинуть Израиль для ухода за больной бабушкой, но, как ни странно, не позволило взять с собой четырехмесячную дочь, которую она кормит грудью. После вмешательства управления омбудсмена этот вопрос был изучен с Минюстом. Оттуда поступило сообщение о том, что дети до трех лет могут автоматически выезжать из страны вместе с родителем, если тот получил разрешение на выезд. Таким образом, только после вмешательства Управления по жалобам населения этот вопрос решился положительно.

«Я обращаюсь к членам Комиссии по рассмотрению исключительных случаев – вы имеете дело с обращениями, касающимся вопросов «жизни и смерти», — обратился Матаниягу Энгельман напрямую к чиновникам, рассматривающим просьбы населения о выезде и въезде.

 

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