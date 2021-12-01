Госконтролер: «шабаковский» пеленг неэффективен, многих отправляют на карантин по ошибке

Государственный контролер Матаниягу Энгельман, он же по совместительству омбудсмен, выступил сегодня на международной конференции омбудсменских служб разных стран.

Энгельман отметил, что наряду с мерами, принимаемыми против эпидемии, необходимо заботиться о соблюдении гражданских прав, «действуя с осторожностью».

«Коронавирус с нами уже два года. Это достаточный период, чтобы извлечь уроки. На фоне ограничений очень важно, чтобы государство Израиль и все страны мира соблюдали права человека и действовали осторожно, вежливо и быстро реагировали на каждое обращение, — сказал израильский госконтролер. — В отчете, который я опубликовал около года назад, было указано на неэффективность отслеживания зараженных с помощью Службы общей безопасности. В отчете было обнаружено, что только три с половиной процента людей, которые контактировали с зараженными и, следовательно, должны были быть изолированы, в конечном итоге оказались больными. Этот показатель, по которому можно судить об эффективности такого пеленга, говорит о высокой вероятности попадания в карантин для тех, кто не находился в реальной близости от зараженных», — сказал Энгельман.

Израильский омбудсмен рассказал и о недостатках в работе комиссии по исключениям при МВД, которая изучает просьбы граждан о выезде и въезде в Израиль в период запретов.

В одном случае единственная дочь 83-летней женщины, которая находится в России в тяжелом состоянии, попросила покинуть Израиль, чтобы помочь своей одинокой матери. Несмотря на многочисленные запросы в комиссию («ваадат харигим»), ответа не последовало. В этом случае Управление по приему жалоб населения связалась с председателем комиссии, который сообщил, что они очень загружены, поскольку получают по четыре тысячи заявок в день. Управление потребовало ответ в течение 24 часов, просьба была проверена и удовлетворена.

В другом случае комиссия разрешила женщине покинуть Израиль для ухода за больной бабушкой, но, как ни странно, не позволило взять с собой четырехмесячную дочь, которую она кормит грудью. После вмешательства управления омбудсмена этот вопрос был изучен с Минюстом. Оттуда поступило сообщение о том, что дети до трех лет могут автоматически выезжать из страны вместе с родителем, если тот получил разрешение на выезд. Таким образом, только после вмешательства Управления по жалобам населения этот вопрос решился положительно.

«Я обращаюсь к членам Комиссии по рассмотрению исключительных случаев – вы имеете дело с обращениями, касающимся вопросов «жизни и смерти», — обратился Матаниягу Энгельман напрямую к чиновникам, рассматривающим просьбы населения о выезде и въезде.