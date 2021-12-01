Співачка Ріанна стала національним героєм республіки Барбадос

29 листопада Барбадос вийшов з під 400-річного правління королеви Єлизавети ІІ і став незалежною республікою. На свято приїхало чимало відомих барбадосців.

Відома американська співачка барбадоського походження Ріанна стала гостею церемонії завершення британського правління у Барбадосі, передає Depo.ua.

Історична подія відбулася у ніч проти 30 листопада, а гостями стали відомі особистості, наприклад, принц Чарльз. Генерал-губернаторка Барбадосу Сандра Мейсон, яка стала президенткою острову, виголосила щиру та зворушливу промову. Також стало відомо, що уряд нагородив співачку Ріанну званням “національна героїня”. Посеред церемонії відбулося нагородження Ріанни, яку тепер називають не інакше як “високоповажна Робін Ріанна Фенті”.

Ріанна вдягнула на церемонію сукню від Bottega Veneta із шовку, яка підкреслила голі груди співачки.

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Публикация от beba (ғᴀɴ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ) (@rihannakillah)