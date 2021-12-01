Прививки всему населению Земли стоят в сотни раз меньше, чем уже ухлопали на антиковидные меры

Для того, чтобы привить все население планеты, достаточно 50 миллиардов долларов. В такую сумму оценили глобальную вакцинацию эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По словам старшего экономиста ОЭСР Лоуренс Бун, эта цифра бледнеет на фоне 10 триллионов, которые только страны «Большой двадцатки» уже потратили на смягчение экономических последствий пандемии.

На презентации доклада организации Бун отметила, что появление «омикрона» увеличивает неопределенность и угрожает восстановлению мировой экономики. Вакцинация максимально возможного числа людей остается приоритетом для прекращения пандемии и для устранения дисбалансов, мешающих восстановлению, сказала экономист.

Эксперты ОЭСР подсчитали, что в странах с высоким уровнем дохода на душу населения количество поставленных вакцин составляет 150 штук на 100 человек, со средним и ниже доходом – 69, а в бедных сделано всего 7,6 прививок на 100 человек. Специалисты призвали правительства бороться с низким уровнем вакцинации в некоторых регионах, чтобы не создавать «питательную среду для более смертоносных штаммов».