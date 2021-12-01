Ялинкові базари у Києві: коли запрацюють і яка буде вартість дерев

Цьогоріч ціна «законної» ялинки стартуватиме від 150 гривень.

Ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев працюватимуть з 15 по 31 грудня включно. Їх організаторами виступають три комунальних підприємства — КП «Міський магазин», КП «Володимирський ринок» та КП «Житній ринок».

Загалом по місту, майже у кожному районі, відкриється 187 локації з продажу ялинок. «Ці точки є легальними і затвердженими мерією, а кожна ялинка матиме відповідний чіп. Всі інші локації вважатимуться несанкціонованими і підпадатимуть про закон про ліквідацію стихійної торгівлі», — розповіла «Вечірньому Києву» начальник відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька.

Поки що відома лише орієнтовна ціна дерев. За словами Олени Новицької, зараз проводиться укладання договорів із безпосередніми продавцями, за результатами яких ціна може змінитися.

Попередньо ціна станом на сьогоднішній день буде такою:

Ялинка/сосна (1 метр) — 150-200 грн.

Ялинка/сосна (до 1,5 метра) — близько 300 грн.

Ялинка/сосна (до 2 метрів) — близько 400 грн.

Смерека (1 метр) — 300-400 грн.

Смерека (до 1,5 метра) — 400-500 грн.

Ще ціна може коригуватися від оптової вартості закупівлі ялинок. Але у всіх районах вона буде приблизно однаковою, запевняють у Департаменті.

Що ж до адрес ялинкових базарів, то їх мають оприлюднити найближчим часом.

Також стало відомо, що 16 грудня в столиці відкриють 14 новорічних локацій. Основними загальноміськими локаціями традиційно стануть майданчики на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів, а у кожному районі міста засяє своя ялинка.