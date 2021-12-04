Біллі Айліш кардинально змінила імідж та вразила шанувальників

Біллі Айліш часто експериментує із зовнішністю. Ось і до Нового року співачка наважилася на зміни та зачарувала шанувальників б’юті-змінами. Днями вона опублікувала знімок, на якому постала у новому образі.

Виконавиця перефарбувалась у брюнетку і зробила нову зачіску. На кадрі Айліш зображена без макіяжу. «Сумували за мною?» – Написала вона. Публікація вже набрала безліч коментарів та лайків. Фанати оцінили перетворення артистки гідно.

«Виглядає розкішно, я закохалася», «Темне волосся повернулося! А я тільки встигла звикнути до блонду», «Боже, я не можу дихати», «Як же тобі пасують ці кольори та зачіска!», «Ти виглядаєш приголомшливо!», «Твої очі сяють на тлі темного волосся», — написали користувачі.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)