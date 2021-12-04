Сеть рассмешил котенок, который спит как человек

Благодаря этой няшности его полюбили во всем мире.

Маленький манчкин Чато еще совсем кроха. Но разве это мешает стать самым популярным котиком соцсетей, передает lux.fm.

Хозяин Чато сфотографировал несколько милых моментов, когда малый спит. А потому, что делает он это совсем как человек, количество лайков под кадрами просто зашкалило.

Особым сон котика делают его крошечные лапки, которые настолько малы, что не имеют достаточного веса, чтобы упасть на бок, как это происходит у других кошек. Когда Чато вырастет, то станет таким же, как и другие четвероногие. А пока его изюминка умиляет всех вокруг.