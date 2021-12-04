Вартість біткойна впала більш ніж на 20% через інфляцію і новий штам коронавірусу

На мінімальному за день рівні біткойн коштував $42 019

Ціна біткойна у суботу 4 грудня під час торгів падала більш ніж на 20%, згідно з даними криптовалютної біржі Coinmarketcap. На мінімальному за 24 години рівні біткойн коштував $42 874,6, показує Coinmarketcap.

Це найнижча вартість криптовалюти з кінця вересня, вперше з того ж часу її ціна опустилася нижче $43 000, випливає з графіка на сайті біржі.

Капіталізація біткойна опустилася приблизно до $890 млн. Вартість біткойна падала до $41 967 – або на 22%.

За даними порталу Coindesk, на мінімальному за день рівні біткойн коштував $42 019.

Обсяг торгів за 24 години перевищив $3,5 млрд.

Вартість другої за популярністю криптовалюти Ethereum теж знизилася майже на 16%, показує Coinmarketcap.

Криптовалюта-мем Dogecoin падала у ціні майже на 23%.

Загальна капіталізація 11 392 криптовалют у ході торгів впала майже на 15% до $2,34 трлн, повідомляє Reuters з посиланням на платформу для торгів криптовалютою Coingecko.

Сумарна капіталізація перевищувала $3 трлн у листопаді, коли біткоїн досяг нового рекорду вартості, додало агентство.

Як пише Reuters, обвал криптовалют настав після тижня волатильності на фінансових ринках. Напередодні акції та прибутковість облігацій федеральної позики США впали після того, як статистика показала уповільнення зниження безробіття в США у листопаді, і на тлі поширення нового варіанту коронавірусу «омікрон».

Крім того, розпродаж почався напередодні виступу керівників восьми великих криптовалютних майданчиків, включаючи платформу Coinbase, у палаті представників США 8 грудня.

До волатильності на ринку призвів і сплеск інфляції, що змушує центральні банки посилювати грошову політику, а це загрожує скороченням ліквідності, що призвела до підвищення ціни на різні активи.

«Ринки нервуються через невизначеність навколо «омікрону», випадки якого виникають у різних країнах. Важко сказати, що це означає для економіки та ринків, звідси і виникає невизначеність», – заявив керівник департаменту Азіатсько-Тихоокеанського регіону криптовалютної біржі Luno Віджай Айяр.

Біткоїн на початку листопада вперше піднявся вище за $68 000.