Полицейских, застреливших террориста в Иерусалиме, допросили в МАХАШе

Сотрудников пограничной полиции, которые участвовали в ликвидации арабского террориста в Иерусалиме, допросили в отделе Минюста по расследованию действий полицейских — МАХАШе. (Этот орган в Израиле аналогичен управлению собственной безопасности полицейской службы в других странах.)

С одной стороны, как напоминают в полиции, речь идет об обычной процедуре при инцидентах со стрельбой и пострадавшими, а тем более погибшими.

С другой – в данном случае внимание прессы и общественности (в том числе и международной) уже привлекли кадры, на которых полицейские стреляют в корчащегося на земле террориста, уже получившего не одну пулю. Это явное нарушение инструкций по применению оружия, и в полиции опасаются, что Минюст сделает из стрелявших «магавников» новых «Азарий».

В связи с этим полицейское руководство выдает «превентивные» заявления в защиту патруля пограничной охраны, стрелявшего в террориста.

«Случай с покойным Чарли Шаломом Шлушем и другие похожие события научили нас, что необходимо полное обезвреживание террориста во время еще длящегося инцидента, и именно так поступили сегодня бойцы пограничной полиции, быстро и настойчиво отреагировав на теракт против гражданского лица и на попытку нанести удар и по ним тоже, — заявил этим вечером Яаков Шабтай, генеральный инспектор полиции. — При теракте военным и полицейским приходится принимать решения за долю секунды, и они приняли верное решение».

Шабтай намекнул и на то, что в случае чего полиция организованным фронтом выступит против Минюста. «Эти бойцы не одни. Я полностью поддерживаю их действия и мы всей полицией встанем на их сторону, поддержим их и окажем любую требуемую помощь», — сказал главный полицейский.

Непосредственный командир убивших террориста бойцов встретил своих подчиненных прямо на выходе с допроса, угостив их ханукальными пончиками.

Государственные мужи, похоже, разделяют эту точку зрения. «Бойцы ​​действовали быстро и решительно, как и положено израильской полиции перед лицом террориста, попытавшегося убить гражданина Израиля. Я выражаю им полную поддержку. Так должны были действовать наши бойцы, и так они действовали. Нельзя допустить превращения нашей столицы в рассадник терроризма», — сказал премьер-министр Нафтали Беннет в беседе с генинспектором полиции.

В аналогичном духе высказался министр обороны Биньямин Ганц. «Бойцы пограничной охраны в Иерусалиме сделали то, что разумелось само собой – обезвредили террориста, у которого имелись средства и умысел, действуя профессионально и решительно», — сказал министр обороны.

Министр внутренней безопасности Омер Бер-Лев, несмотря на свою декларативную левизну, в данном случае тоже считает, что сотрудники полиции были правы, стреляя по лежащему террористу. Он обосновал это угрозой взрыва. «Съемка с места происшествия длится 50 секунд, на протяжении которых террорист переходит через дорогу, набрасывается на религиозного человека, затем нападает на сотрудника полиции, после чего по нему открывают стрельбу. Полицейским за одну-две секунды после первых выстрелов предстояло решить, опоясан ли террорист взрывчаткой и намерен ли он задействовать взрыватель», — написал министр в «Твиттере».

הסרטון מזירת הפיגוע הערב מציג 50 שניות בהן חוצה מחבל מעבר חצייה, תוקף מספר פעמים חרדי, ממשיך ונע אל עבר שוטר מג»ב תוקף אותו עד הרגע שהשוטרים יורים עליו.שנייה או שתיים לאחר הירי הראשוני היה על השוטרים לקבל החלטה האם המחבל שנפגע עומד להפעיל חגורת נפץ.

«כשיש ספק אין ספק»

— עמר בר-לב (@omerbarlev) December 4, 2021

20-летний Авраам Эльмалиах, тот самый ультраортодокс, которому террорист нанес несколько ножевых ударов, назвал свое спасение ханукальным чудом. «Сантиметр в сторону, и он бы перерезал мне артерию», — рассказал пострадавший, который возвращался домой после «минхи» у Стены плача, когда на него напал араб с ножом. Эльмалиах, доставленный в больницу «Шеарей-цедек», чувствует себя нормально, серьезного ущерба террорист не сумел ему причинить, хотя бил ножом в живот, в голову и в шею.