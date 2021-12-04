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Які нові дизельні авто можна купити в Україні за 500 000 грн

04.12.2021

Вибрати бюджетний автомобіль із бензиновим мотором – завдання непросте, а вибрати доступне авто з дизелем – завдання ще складніше. Українські фахівці склали список нових найбюджетніших моделей із дизельним двигуном, які можна придбати сьогодні в Україні, пише Avtosota.

Забігаючи наперед, можна сказати, що у сегменті бюджетників значну перевагу утримують французькі марки.

  • Хетчбек Renault Sandero коштуватиме покупцю 340 тис грн за умовами спеціальної програми від дилера. Двигун – 90 кінських сил об’ємом півтора літри.
  • Renault Logan – седан з аналогічним як у попередньої моделі двигуном. Початковий цінник – 341 тис грн (за умовами спеціальної пропозиції).
  • Ще один представник французької компанії – компакт-крос Renault Sandero Stepway. Його стартова вартість дорівнює 378 тис. грн. Двигун – 1,5-літровий 90-сильний.
  • Модель Fiat Qubo також має привабливу ціну – від 418 тис. грн. Двигун – 1,3-літровий потужністю 75 коней.
  • Компактвен Renault Express розмістився на п’ятому рядку рейтингу. Двигун – 95-сильний об’ємом 1,5 літра. Стартова ціна (за спеціальною пропозицією) – 438 тис. грн.
  • Семимісцева модель Renault Lodgy також може зацікавити українського покупця. Двигун – 90-сильний 1,5-літровий. Ціна авто – від 443 тис грн згідно зі спецпропозицією.
  • Седан Citroen C-Elysee коштуватиме мінімально 461 тисячу гривень. Двигун – 1,6-літровий 92 л с.
  • Популярний крос Renault Duster також відноситься до моделей цього сегменту. Початкова ціна – від 475 тис. грн. Двигун – 110-сильний об’ємом 1,5 л.
  • Ще один бюджетний седан – Peugeot 301. Його вартість складає близько 530 тис. грн. Двигун – 92 кінські сили, об’єм 1,6 літра.
  • І закінчує рейтинг модель Opel Combo Life, яку можна придбати за 541 тис. грн. Двигун – 105-сильний об’ємом 1,6 л.

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Всі перелічені моделі обладнані виключно механічними коробками передач.

 

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