У Києві до кінця року перекрили вулицю Ентузіастів

На столичній Русанівці до кінця року обмежили рух

У Києві до 30 грудня частково обмежили рух вулицею Ентузіастів. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу КК “Київавтодор”.

Відомо, що дорожники розпочинають капітальний ремонт вулиці в Дніпровському районі. На першому етапі буде проведений ремонт на ділянці від бульвару Шамо до Русанівської набережної.

Під час робіт рух частково обмежать, на період ремонту на ділянці облаштують односторонній рух в напрямку станції метро “Лівобережна”.