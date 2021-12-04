Названий напій, який допомагає боротися із зайвою вагою і має протизапальний ефект

Модний напій з Японії заряджає енергією краще, ніж кава, при цьому допомагає боротися із зайвою вагою і має протизапальний ефект

У складі матчі найкращі компоненти зеленого чаю тенчу, перероблені на ультратонкий порошок. Цінні інгредієнти та підбадьорливий ефект зробили матчу дуже популярним і сприяли тому, що останніми роками галас навколо цього супер напою зріс.Порівняно з кавою



Матча, як і кава, містить кофеїн, але має додатковий ефект, що балансує, завдяки численним амінокислотам.

Оскільки кофеїн у матчі засвоюється організмом лише у процесі травлення, це стимулюючий ефект повільніший, ніж кава, і триває довше. Якщо стимулюючий ефект чашки кави проходить через 20 хвилин, матч залишається у формі до шести годин.

Кислота, що міститься в каві, також може вразити деяких людей за шлунком і викликати печію, тоді як матч відомий своєю гарною засвоюваністю.

Але матча також може бути небезпечною, і її не слід пити чашками. Зелений порошок може перешкоджати засвоєнню заліза, магнію та кальцію в організмі та сприяти утворенню каменів у нирках.

Може запобігти раку



Матча особливо багата на хлорофіл і антиоксиданти, включаючи поліфеноли та катехін EGCG (епігаллокатехін галлат). Обидва мають захисну дію на клітини, можуть вловлювати вільні радикали і, таким чином, запобігати розвитку раку.

Навіть невелика доза фенольної кислоти може бути корисною для здоров’я. Чашка чаю матча містить 100 мг поліфенолів, а чашка кави – всього 7 мг. Частка EGCG, ефективність якої вже доведена в дослідженнях боротьби з раком, у чаї матчу в 140 разів вища, ніж у звичайних зелених чаях з пакетика.

Допомагає схуднути



Матча також містить такі амінокислоти, як L-теанін, який має заспокійливу та врівноважуючу дію. Оскільки цільний чайний лист подрібнюється, матч містить інші цінні для здоров’я інгредієнти: вітаміни, мінерали та клітковину із зеленого чаю, які інакше витягуються під час виробництва.

На думку японських дослідників, катехіни з чайного листя, зокрема, сприяють спалюванню жиру в організмі — не дарма багато голлівудських зірок під час своїх дієт для схуднення дотримуються модного напою.

: Новости Ю