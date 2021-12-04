Новый взрыв в Иране рядом с ядерным объектом

Иранские СМИ сообщают о мощном взрыве рядом с ядерным объектом в этой стране, под городом Нетенз. Это известный иранский центр, занимающийся стратегическими разработками. В частности, там находятся подземные центрифуги, при помощи которых обогащается уран.

Ядерный центр в Нетензе неоднократно становился объектом диверсий (израильских, как уверял режим аятолл).

Сегодня там снова прогремел взрыв, который услышали в близлежащем городке Бадруд под Нетензом.

Через некоторое время официальные иранские СМИ опубликовали версию, согласно которой взрыв «не имеет ничего общего с ядерными объектами».

Информационная служба «Ирна» объяснила взрыв и вспышку в небе, которую очевидцы заметили около половины девятого вечера (по местному времени) запуском оборонительной ракеты. Запуск, по сведениям государственных иранских журналистов, проводился «с целью проверки быстрого реагирования на возможную атаку и координации региональной оборонной зоны».