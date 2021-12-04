Купался в декабре: на тель-авивском пляже утонул мужчина

Хотя погода уже не располагает к купанию, в Израиле по-прежнему происходят несчастные случаи на воде.

В субботу на пляже Тель-Барух в северной части Тель-Авива обнаружили тонущего мужчину, который, судя по всему, решил поплавать в море в эту штормовую и холодную пору.

Около четырех часов дня один из байдарочников, плававший в некотором отдалении от берега, заметил в воде тело и позвал спасателей, которые вытащили утопающего на берег.

Прибывшая на место происшествия медицинская бригада попыталась реанимировать извлеченного из воды мужчину в возрасте около 40 лет. Они проделали все положенные процедуры, включая искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, медикаментозные вливания, обогрев. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу «Ихилов», где он скончался, не приходя в сознание.