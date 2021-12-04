Коронавирус в Израиле: снова пошел на убыль, волна опять спадает

Всплеск заболеваемости, наблюдавшийся в предыдущие дни, утих. Число зараженных снова пошло на убыль. По данным Минздрава на вечер субботы, в стране насчитывается 5340 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса. В прошлую среду их было 5538. Как сообщили в Минздраве, коэффициент заражаемости снова опустился ниже единицы, а это значит, что выздоравливающих становится больше, чем новых зараженных.

Число тяжелобольных за последние дни немного понизилось – в среду их насчитывалось 115, на вечер субботы – 111.

Число умерших со среды не менялось – общий список летальных случаев за всю историю эпидемии в Израиле составляет 8199 человек.

В мировых медицинских и научных кругах зреет мнение о том, что штамм «омикрон» не слишком опасен для здоровья, и при этом благодаря своей усиленной заразности может «выжить» остальные штаммы с эволюционного поля боя. Если это действительно произойдет, «ковид» превратится в неопасное заболевание типа гриппа – то есть в еще одну простудную болезнь.