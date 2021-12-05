Названі ознаки внутрішньої кровотечі

Як зрозуміло з назви, внутрішня кровотеча відрізняється від зовнішнього тим, що воно локалізується в внутрішніх органах людини. Діагностувати його наявність досить важко, тому може виникнути загроза життю хворого. Кров надходить в черевну або грудну порожнину і може навіть проникнути в шлунок, кишечник, сечовий міхур або матку (у жінок). Сама незначна втрата крові може бути вкрай небезпечною ознакою, тому симптоми внутрішньої кровотечі слід знати кожному.

Симптоматика

Ознаки внутрішньої кровотечі можуть бути самими разлічнимі- в першу чергу вони залежать від фактора, який спровокував виділення крові. Наприклад, якщо ви страждаєте від геморою, поліпів або тріщин заднього проходу, кровотеча може викликати різке зниження гемоглобіну. Зрозуміти це ви зможете за такими ознаками, як часті головні болі, запаморочення, швидка стомлюваність, нездорова блідість шкірних покривів.

Сильна внутрішня кровотеча

Як зрозуміти, що ви втрачаєте багато крові? У цьому випадку до всіх описаних вище симптомів приєднуються наступні ознаки: людина різко блідне, у нього холонуть і німіють руки і ноги, він відчуває сильну спрагу, потіє, може покритися потом. Якщо у хворого починає крутитися голова, він засинає на очах, скаржиться на раптове зниження зору, негайно викликайте «швидку допомогу». На внутрішня кровотеча також вказують прискорений пульс і сильне серцебиття. Різке зниження тиску свідчить про можливу близькості летального ісхода- своєчасно надана допомога може врятувати людині життя.

Травми

Крім того, кров може бути викликана травмами внутрішніх органів. Симптоматика при цьому дещо відрізняється від того, що описано вище. Наприклад, травма грудної клітки, яка викликала кровотечу, супроводжується відчуттям нестачі повітря — це свідчить про те, що плевра поступово наповнюється кров’ю.

Легені

Внутрішня кровотеча може локалізуватися в легенях. Швидше за все, причиною цього є туберкульоз. Діагностувати хворобу можна по кровохаркання (або просто по тривалому кашлю, що супроводжується відділенню мокротиння з невеликою кількістю крові).

Шлунок

Шлункова кровотеча виникає при цілому ряді захворювань — при виразці, пухлини, поліпи. Ураження внутрішніх органів, що знаходяться поруч зі шлунком, — печінки, підшлункової залози, селезінки — також може спровокувати кровотечу. Ознаки можуть бути різними, але найчастіше зустрічається блювота коричневого кольору і сильний понос- вони супроводжуються слабкістю і рясним потовиділенням.

Кишечник

Кровотеча в кишечнику забарвлює калові маси в колір дьогтю. Якщо воно супроводжується гемороєм або тріщинами, кал може зберігати сліди крові.

Матка

Матковимикровотечами супроводжуються багато «жіночі» захворювання — запалення придатків, занадто довгі менструації, патології вагітності і можливі викидні. Якщо має місце розрив яєчника, кров може вилитися в черевну порожнину.

: Новости Ю