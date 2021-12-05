Иерусалим: застрелившим террориста полицейским отдали оружие и отправили служить дальше

Прапорщику пограничной полиции Л. и ефрейторше Р. торжественно вернули их табельные автоматические винтовки М-16 и отправили заниматься оперативной работой.

Речь идет о двух патрульных полицейских, застреливших в субботу террориста в Иерусалиме. Хотя изначально утверждалось, что следственные процедуры по данному делу – штатная «рутина», это выглядело не совсем так. Тот факт, что у двух полицейских после инцидента изъяли оружие и провели допрос в Минюсте, свидетельствовал о том, что в данном случае «разбор полетов» выходит за обычные рамки.

По всей видимости, дело было в том, что полицейские сделали несколько дополнительных выстрелов по уже раненному и лежащему на земле террористу. Теоретически это может быть обосновано предположением относительно наличия взрывчатки на теле, которую он мог задействовать даже будучи раненым. Именно такую версию высказал вчера министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев в оправдание полицейским.

Однако с юридической точки зрения их действия были неоднозначными – абстрактные предположения о взрывчатке не оправдывают стрельбы на поражение по уже обезвреженному человеку, даже если он нападал с ножом на гражданских лиц и на сотрудников полиции.

Вместе с тем, многие считают, что если речь идет об «очевидном» исламском террористе, его следует уничтожать на месте без суда и следствия. Поэтому действия полицейских встретили широкое понимание в обществе вне зависимости от их формального обоснования или отсутствия такового.

При этом юридические последствия этих выстрелов далеко не очевидны. Пока неясно, как намерен действовать МАХАШ. Поэтому руководство полиции всячески дает понять, что «не даст в обиду» двух сотрудников патруля и будет стоять за них горой.

Кроме того, главная «оборонная тройка» политиков, премьер, министр обороны и министр внутренней безопасности, тоже высказалась в поддержку патрульных «магавников».

Вместе с тем, ни их снимки, ни полные имена не публикуются, чего обычно не бывает при «несомненных» ситуациях. Это явное свидетельство того, что полицейское начальство опасается и международных юридических последствий.

Палестинская администрация назвала это событие «казнью без суда и следствия, задокументированным военным преступлением», данное мнение поддержали и арабские депутаты Кнессета – Ахмед Тиби от оппозиционного «Общего списка» и министр региональной координации Иссауи Фаридж из МЕРЕЦа.

Председательница партии «Авода», министр транспорта Мейрав Михаэли проявила сдержанность. «Мы должны жестко бороться с террором, защищать израильских граждан от этой угрозы. Поддерживаю пострадавшего и наших силовиков. Полагаюсь на министра внутренней безопасности и на полицию в профессиональном и углубленном расследовании этого инцидента и в том, что они продолжат противостоять любым враждебным действиям», — написала Михаэли в «Твиттере».