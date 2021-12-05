«Зверское нападение» корги на лабрадора рассмешило соцсети

Лабрадор из этого видео точно знает — не стоит связываться с целой толпой корги. Эти маленькие, коротколапые создания с толстыми пушистыми попами способны на многое, особенно, когда их четверо. Хорошо, что корги, которые атаковали лабрадора, всего лишь играли и не собирались вредить своему другу. Но даже играя, эти пушистые булки с лапками повалили более крупного собакена на землю и не давали ему встать.

Об этом сообщает сайт «Ридус».

Ролик со «зверским нападением» корги на лабрадора стал очень популярным в соцсетях и собрал множество просмотров и комментариев.

Четыре коржика атакуют.

Лол, гномы напали на великана.

Ахаха, прям коргия))

Взяли количеством.