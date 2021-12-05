Умер известный российский актер, продюсер и кинокритик

Продюсер, актер, кинокритик, основатель российского кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн умер в Москве в возрасте 75 лет.

Печальную новость сообщил ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

По словам собеседника агентства Марк Рудинштейн скончался в больнице на Таганке.

16 ноября он был госпитализирован с обширным ишемическим инсультом.

За свою жизнь Марк Рудинштейн перепробовал несколько профессий: первым местом его работы был одесский судостроительный завод, на который он устроился в 15 судосборщиком. Актерское образование он получил на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Щукина.

В 1982-83 годах он был директором ВИА (вокально-инструментального ансамбля) «Здравствуй, песня». По обвинению в организации «левых» концертов Рудинштейна осудили за «взяточничество» и «расхищение социалистической собственности» на шесть лет тюрьмы. Однако его адвокат добился пересмотра приговора с последующим оправданием.

В сентябре 1987 года Марк Рудинштейн организовал первый в СССР рок-фестиваль в Подольске.

Одновременно он успевал сниматься в кино и заниматься кинопроизводством. Его актерская фильмография насчитывает 25 киноработ, продюсерская — 10.

В 1996 году Рудинштейн был удостоен премии «Овация» в номинации «лучший продюсер года». В 2003 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры России, в 2000 году он был награжден золотой медалью ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».