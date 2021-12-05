Киян попередили про сніг з ожеледицею

У понеділок, 6 грудня, у столиці очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Укргідрометцентр попереджає про I рівень небезпечності, жовтий. Температура повітря в Києві у ніч на понеділок очікується до одного градусу морозу, вдень — до трьох тепла.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує пішоходам не тримати руки в кишенях та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Водіїв просять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, а також не виїжджати на літній гумі.