Красное только черное? Тамано-Шата вступилась за Африку, обвинив правительство в расизме

Министр абсорбции Пнина Тамано-Шата на сегодняшнем заседании правительства выступила с критикой в адрес Минздрава, который практически целиком внес Африку в «красный список», а также правительства, которое этот список утвердило.

Министр сочла это актом пренебрежения в отношении негритянской расы. Она сообщила, что никогда ранее в красный список «не включались целые материки». Кроме того, как утверждает Тамано-Шата, те немногие страны, которые не вошли в этот список – «белые» государства. «Мы перекрыли всю Африку, исключив только «белые» страны. Были ли жалобы на эту тему», — осведомилась она у министра внутренних дел Яира Лапида. Тот ответил, что «такой проблемы не замечено».

Премьер-министр Нафтали Беннет заметил, что вирус начал распространяться именно в Африке. «Реальность такова, что две недели назад в Африке были сотни случаев заражения «омикроном», а сейчас их тысячи. Заболеваемость там растет, число госпитализаций тоже, в том числе и детских. Мы пытаемся вычислить все факторы. Возможно, в Африке есть особенности, которых нет здесь. Мы не знаем», — сказал Беннет.

В целом правительство не приняло никаких новых решений по «ковиду». Как сообщил Беннет, пока не намечается никаких смягчений режима, но канцелярия премьера вместе с Минздравом «каждый проверяют такую возможность».