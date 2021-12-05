В Україні «полюють» на власників деяких автомобілів

В Україні вантажні мікроавтобуси, які перероблені під пасажирські, найчастіше завозять з-за кордону, а розмитнити їх не можна.

З недавніх пір, через заборону на розмитнення «євроблях», митники почали знаходити та виписувати штрафи власникам таких бусів.

Про це повідомило джерело з ГО «Авто Євро Сила», інформує Avtodream.

Митники виявляють власників пасажирських автобусів, які перебувають нелегально в Україні, за допомогою митної декларації. Якщо такі мікроавтобуси оформлялися переробленими, то працівник митниці оформить протокол на брокера і того, хто розмитнив авто.

«Зараз розмитнити вантажний бус, який не відповідає Євро-5 – неможливо. Його за законом ніхто розмитнити, на жаль, не може «, – сказали автоексперти.

Є два способи уникнути штрафу власникам таких бусів:

відмовитися від машини на користь держави. Для цього потрібно привезти авто на митницю, де написати заяву та перевести бус у митний режим;

передати мікроавтобус державі в особі військової частини, щоб вона «служила в АТО».

Як попередив фахівець, перевірки нелегальних бусів будуть продовжуватися, а також авто зі стандартом Євро 0-1 та машин з перезаїздом з боку РФ.

«Щодо машин, ввезених у 2021 році — їх доведеться розмитнювати за повною ставкою. Для них пільг немає. Пільги залишилися тільки для УБД», — додали в «Авто Євро Сила».