Розріджує кров і знижує тиск: чи не небезпечно їсти корицю, приймаючи ліки

Кориця, яка має властивості розріджувати кров та злегка піднімати артеріальний тиск, у деяких випадках може замінити медичні препарати.

Кориця розріджує кров



Для людей, які приймають препарати для розрідження крові є ризик, пов’язаний з використанням деяких природних розріджувачів крові. Наприклад, навіть полуниця та чорниця можуть посилити ефект від цих медикаментів.

Також список природних розчинників містить багато лікарських трав. Кайєнський перець, чорний перець, орегано та солодка зменшують коагуляційні ефекти. Але властиві кориці, що розріджують кров, можуть бути сильнішими, ніж у всіх них разом узятих.

Кому можна і кому не можна пити корицю



Використання кориці не рекомендується людям, які приймають ліки для розрідження крові. Але у здорових людей ці властивості кориці можуть бути корисними для підтримки здорового кровообігу та зниження ризику утворення тромбів.

Ті, хто має певні фактори ризику підвищеного утворення небезпечних тромбів, також можуть розглядати корицю для профілактики. Хоча кумарин у кориці може розріджувати кров, його слід розглядати як єдину міру лікування у разі згортання крові.

Піднімає тиск без ліків



Дослідження показали, що кориця з часом може ефективно знижувати кров’яний тиск, якщо її приймати по 1,5 грама на день. Це може стати в нагоді тим, у кого трохи підвищений артеріальний тиск, але приймати ліки, що знижують артеріальний тиск, не хочеться.

Важливо розуміти, що кориця може бути небезпечною для людей, які приймають певні типи ліків, у тому числі такі препарати, що розріджують кров, як варфарин. Це може призвести до занадто сильного розрідження крові та ускладнень.