Lenovo готує компактний планшет ігрового рівня

Директор з маркетингу споживчих продуктів китайського підрозділу Lenovo опублікував у соціальній мережі Weibo живу фотографію нового планшетного комп’ютера, анонс якого очікується найближчим часом. Як повідомляють мережеві джерела, йдеться про підготовку компактного гаджета ігрового рівня. Розмір його дисплея становитиме близько 8 дюймів по діагоналі.

На знімку проглядається фронтальна камера, розташована на одній з рамок навколо екрана. Очевидно, пристрій також отримає тильну камеру, але роздільна здатність датчиків поки не розкривається. Спостерігачі вважають, що з випуском новинки Lenovo має намір вийти в сегмент ринку, в якому зараз домінує Apple iPad mini. Цей планшет наділений 8,3-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з роздільною здатністю 2266×1488 пікселів та процесором Apple A15 Bionic.

Про апаратну платформу гаджета Lenovo відомостей поки що немає. Може бути застосований один із чіпів Qualcomm Snapdragon середнього рівня або виріб MediaTek Kompanio. У продаж, швидше за все, надійдуть модифікації за допомогою стільникового зв’язку і без. Як програмна платформа буде застосовуватися операційна система Android. У третьому кварталі цього року світові постачання планшетів знизилися на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Підсумковий результат, за оцінками Canalys, склав 37,7 млн. штук.