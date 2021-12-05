У листопаді українці «пригнали» рекордну кількість «євроблях»

Минулого місяця українці купили та зареєстрували 60 000 «євробляхів», що майже вдвічі перевищує середній місячний обсяг імпорту 2020-го, повідомляє Auto.ria.

За даними порталу, найпопулярнішим легковиком з пробігом у листопаді 2021-го став Volkswagen Passat: таких авто вітчизняні автолюбителі купили 3996 одиниць.

Автомобілів Volkswagen Golf минулого місяця українці ввезли та розмитнили 3221 шт., тоді як Skoda Octavia було куплено та зареєстровано 2524 одиниць.

До списку найпопулярніших моделей листопада також увійшли Renault Megane (1968 реєстрацій), Audi A6 (1682), Ford Focus (1633), Opel Zafira (1534), Opel Astra (1524), Renault Scenic (1496) та Audi A4 (1305) .

Варто також зазначити, що протягом минулого місяця в Україні зросла частка дизельних автомобілів: порівняно з жовтнем 2021-го показник збільшився на 1,7%, а до листопада минулого року приріст склав 17%.

Крім того, підвищився і середній вік легковиків, поданих на першу реєстрацію в листопаді: якщо наприкінці 2020 року показник становив близько 8 років, то минулого місяця він досяг 13,3 років.

: Новости Ю