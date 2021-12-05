Названі незвичайні ознаки високого холестерину

Холестерин необхідний організму для правильної роботи імунної, нервової та травної систем. Однак, якщо в крові його накопичується дуже багато, він може почати відкладатися на внутрішніх стінках артерій, утворюючи так звані бляшки. В результаті кровообіг погіршується, що негативно позначається на загальному самопочутті та роботі серця зокрема.

Хоча високий рівень холестерину зазвичай не викликає певних симптомів, через бляшки в судинах можуть з’явитися кілька характерних ознак. В результаті виконання навіть таких простих завдань, як ходьба, підйом та спуск сходами, ускладнюються. Як пояснили фахівці, в цьому випадку виникає незвичайна задишка і біль у серці.

За даними Національної служби Великобританії (NHS), щоб знизити рівень холестерину, потрібно скоротити споживання їжі, багатої на насичені жири. До неї відносяться магазинна випічка, топлене масло, ковбаси та жирне м’ясо. Натомість лікарі рекомендують їсти більше жирної риби, фруктів, овочів, горіхів та насіння, а також коричневий рис та цільнозернові продукти.