Рианна ответила, действительно ли беременна от A$AP Rocky

На церемонии провозглашения республики Барбадос, где Рианна получила звание национального героя, внешний вид певицы озадачил многих. В сети сразу же разошлись слухи о том, что Рианна и A$AP Rocky ждут первенца.

Стоит отметить, что артистка не впервые сталкивается с вопросами о ее беременности. Впрочем, даже в этот раз певица с юмором отреагировала на такую новость. Так, один из подписчиков написал Рианне в Директ (мессенджер в Instagram) шутливый комментарий, в котором попросил поучаствовать в гендер пати.

Могу я прийти на Baby Shower, сестра? Правда или нет, но ваши дети будут красивыми. Извините, что все сейчас обсуждают вашу матку, — сказано в сообщении.

Ответ Рианны не заставил долго ждать. Певица намекнула фанатке, что это очередной слух, которые и до этого появлялись с безумной скоростью.

Стоп! Вы не пришли на первые 10 Baby Shower! Вы все разводите меня каждый год, черт побери, — ответила Рианна.