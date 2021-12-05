Toyota розповіла про свій новий електричний автомобіль

Toyota оголосила про свою співпрацю з китайською компанією, в рамках якої буде створено новий седан із електричним двигуном. Новинка буде позиціонуватися як доступне та містке ТЗ.

Toyota bZ4X – перша модель бренду в сімействі повністю електричних автомобілів. У майбутньому по всьому світу буде доступно 15 електромобілів Toyota, сім з яких увійдуть до лінійки bZ. Схоже, що друга модель у лінійці bZ вироблятиметься у партнерстві з китайським автовиробником і має бути запущена наступного року.

Цією інформацією поділилися неназвані джерела.

Згідно з цими джерелами, Toyota звернулася до BYD за ключовими технологіями, необхідні для створення майбутнього повністю електричного седана.

BYD, що означає Build Your Dreams, – це китайський автовиробник, що підтримується знаменитим інвестором Баффетом, який спеціалізується на технологіях створення акумуляторів для електромобілів. Компанія входить до світових лідерів з виробництва електромобілів різних розмірів. Компанія також включена до списку 100 найвпливовіших компаній світу, опублікованого на початку цього року.

За даними джерел, менш громіздкі літій-залізо-фосфатні батареї Blade від BYD є головним об’єктом співпраці. Мета полягала у створенні доступного, але місткого автомобіля.

Джерела повідомили, що новий Toyota EV буде трохи більшим за Corolla, і один з них вважає, що це буде «Corolla з більшою задньою частиною».

У повідомленні також йдеться, що новий Toyota EV буде представлений як концепт-кар на автосалоні в Пекіні у квітні. Потім він приєднається до bZ4X у лінійці bZ, хоча поки що буде продаватися лише у Китаї.