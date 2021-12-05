Франция: левые радикалы совершили нападение на еврейского кандидата в президенты

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению на своем первом предвыборном митинге. Когда Земмур шел к трибуне, из толпы выскочил мужчина, прыгнул на политика, схватил его за голову и стал душить. На агрессивного хулигана сразу набросились окружающие и оторвали его от Земмура.

🚨🇫🇷 FLASH | Un homme vient de sauter sur Éric #Zemmour.

(LCI) #France pic.twitter.com/ZTJMihkcPU

— Conflits France (@ConflitsFrance) December 5, 2021

На митинг явилась группа ультралевых активистов, которые занимались подстрекательством против консервативного еврейского политика и вступали в конфликт со сторонниками Земмура, доводя дело до драк.

🚨🇫🇷 FLASH | #Bagarre générale au #meeting d’Éric #Zemmour.

(Rémy Buisine) #Francepic.twitter.com/0So3kbmxSi

— Conflits France (@ConflitsFrance) December 5, 2021

На данный момент Эрик Земмур считается реальным соперником Макрона. Это вызывает бешенство в рядах французских левых, поскольку этот публицист, недавно переквалифицировавшийся в политика, выступает против агрессивной сущности ислама и ратует за сохранение Франции как европейской страны с традиционной для нее культурой.

Левая французская пресса именует Земмура расистом и даже иногда антисемитом, поскольку тот однажды процитировал израильское историческое исследование, согласно которому правительство Виши во время оккупации «жертвовало иностранными евреями, но сохранило 90% французских».

Так или иначе, Земмур стал главным объектом ненависти для всего лево-социалистического актива Франции, а у этого актива имеются огромные ресурсы, включая весь французский чиновный истеблишмент, центральную прессу, юридическую систему и широкие массы арабо-африканских мигрантов.

Эрик Земмур, в свою очередь, опирается на народ, изрядно уставший от царящего в Европе абсурда, надвигающегося социализма, юридического хаоса и утраты культурных традиций. Называя его «французским Трампом», левые только прибавляют ему популярности у электората, притом, что у Земмура с Трампом нет практически ничего общего.

По последним опросам, Земмур идет на втором месте после Макрона – у нынешнего кандидата Франции 25%, у его главного конкурента – 17%. На третьем месте – Марин Ле Пен, которую поддерживают 15% избирателей, что тоже много говорит о настроениях французского электората.