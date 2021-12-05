У горах Буковини села завалило снігом і вдарив 20-градусний мороз (фото)

У горах Буковини села завалило снігом і вдарив 20-градусний мороз.

Про це повідомляє Буковинська правда з посиланням на голову Селятинської територіальної громади Валерія Полянчука.

У гірських населених пунктах Чернівецької області вчора вранці вдарив 20-градусний мороз. За його словами, “погода відповідає своїй порі”.

“Коли сніг лежить, то так мороз не відчувається. За все слава Богу!”, – написав він у описі до опублікованих світлин засніжених буковинських Карпат у селі Верхній Яловець під горою Яровицею.

Гори Буковини та інших областей вкрив уже товстий шар снігу – місцями від 15 до 20 сантиметрів. Снігом покрилися і села, розташовані на високогір’ї.

“Свіжими” світлинами ранку 5 грудня з села Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині, поділився голова Селятинської громади Валерій Полянчук.

“На сьогодні уночі захмарилося і на ранок було мінус 12, а звечора було мінус 14”, – розповів Валерій Полянчук.

Засніжена і гора Піп Іван Чорногірський. Температура повітря станом на 9.00 5 грудня тут становить -9°С.