Испанские ученые рассказали о пользе кофеина для организма

Активное употребление кофеина улучшает как зрение, так и умственные способности. К такому выводу пришли ученые из университета Гранады после интересного «кофейного» эксперимента.

В этом опыте участвовал 21 человек. Все испытуемые редко пьют кофе или не пьют его вообще. Раз в два дня им давали либо плацебо, либо кофеин в существенной, но безопасной дозе (4 миллиграмма на килограмм веса человека). Через час после употребления капсулы им замеряли так называемую динамическую остроту зрения. Это способность глаз «ухватить» и удержать в поле зрения движущийся предмет на то время, чтобы успеть разглядеть его детали, определить направление и скорость его движения.

Выяснилось, что после приема кофеина динамическая острота зрения обостряется еще больше – глаза производят весь вышеупомянутый комплекс действий с более высокой точностью, как в случае с горизонтальным, так и с произвольным движением. Кроме того, увеличивалась и скорость реакции – но только в случае с горизонтальным движением разглядываемого объекта.

Таким образом, отмечают ученые, потребление кофеина может оказывать положительный эффект и в реальных жизненных ситуациях – спортивных состязаниях, вождении автомобиля, пилотировании летательных аппаратов и т. п.

Поскольку весь механизм динамической остроты зрения связан не столько с самим зрением, сколько с работой мозга (распознавание предмета, определение направления движения и скорости), ученые сделали и вывод о том, что кофеин способствует улучшению когнитивных способностей.