«Ковид» в Израиле: зараженных все меньше, но пять умерших за сутки

По данным Минздрава на вечер воскресенья, в стране осталось 5130 зарегистрированных носителей вируса SARS-CoV-2 (5340 в субботу). Это подтверждает вчерашнее утверждение государственных медиков о том, что коэффициент заражаемости опустился ниже единицы.

Количество тяжелобольных тоже продолжает понемногу уменьшаться. На данный момент их 109 (111 в субботу).

Вместе с тем, за минувшие сутки общий список летальных случаев увеличился на пять человек. В субботу их было 8199, к понедельнику это число выросло до 8204.

Таким образом, в целом картина снова становится благоприятной после вспышки, которая наблюдалась в предыдущие две недели.

Как сообщалось ранее, в Израиле насчитываются уже 11 случаев заражения «омикроном» – новым штаммом, который считается сверхзаразным. Пока что в мире известно лишь несколько тысяч случаев заражения этим штаммом, и подавляющее большинство случаев – легкие или вообще бессимптомные. Из этой статистики кое-кто уже сделал предварительный вывод о том, что на «омикроне» эпидемия может окончиться. Вместе с тем, многие врачи отмечают, что этот вывод преждевременный, поскольку статистика тяжелых случаев пока не накопилась.