Автомобильный теракт в Самарии: один пострадавший, террорист застрелен

Около двух часов ночи араб на автомобиле совершил наезд на охранника, дежурившего на КПП Теэним на шоссе 557 под Туль-Каремом.

Араб, ехавший со стороны территорий, сбил охранника и врезался в будку.

מעבר תאנים שבשומרון כרגע, לאחר הפיגוע. pic.twitter.com/ADS1ijTorI

— אברהם בלוך 🇮🇱💉 (@avribloch) December 6, 2021

Коллеги пострадавшего открыли огонь по террористу, и тот скончался на месте от полученных ранений.

המחבל בפיגוע הדריסה במעבר תאנים לא הרוג מפונה במצב קשה ע»י צהל לבית חולים מאיר בכפר סבא pic.twitter.com/EV0lKvv8V6

— Or Heller אור הלר (@OrHeller) December 6, 2021

Охранника доставили в больницу «Шиба» с многочисленными травмами. Он находится в «тяжелом, но стабильном» состоянии.

Это второй теракт за последние двое суток. В субботу араб из Салафита напал с ножом на еврея в Иерусалиме и был застрелен двумя сотрудниками пограничной полиции.