Сьогодні у Києві на дорогах очікується ожеледиця

Налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах очікується в Києві сьогодні, 6 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані гідрометцентру.

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Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Щоб уникнути травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом під час ожеледиці. Зокрема, пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині.

У КМДА зазначають, що підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” повністю готові до зимового утримання доріг: до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Водіїв закликають у період погіршення погодних умов не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати спецтехніці. Автомобілі, що заважатимуть дорожникам, будуть евакуйовані.