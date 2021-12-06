СБУ «слила» сайту Фиалы видео с дня рождения Шустера

Видеоряд для расследования журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, посвященного празднованию дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе 22 ноября, предоставила Служба безопасности Украины. Об этом написал журналист Дмитрий Джангиров.

«После сюжета про Гуту Томашу Фиале серьезно влетело. По нашим источникам, его набирали с Банковой и объяснили, что он не прав, а те, кто не прав, ни на какие «правильные» контракты для «правильных пацанов» в Украине рассчитывать не могут. В качестве компромисса, было решено, что Томаш сдает своего штатного «правдоруба-расследователя» в аренду для подготовки нескольких «правильных» сюжетов», — объяснил Джангиров.

Так, для первого сюжета Михаилу Ткачу и оператору Ярославу Бондаренко предоставили информацию, когда и где в Борисполе и Вильнюсе можно заснять гостей дня рождения Шустера – экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, олигарха Рината Ахметова. Логистические расходы Ткача и Бондаренко оплачивала со своей карты советница главы СБУ Ивана Баканова Алена Семыкина.

Данный сюжет УП должен был выйти накануне пресс-марафона президента Владимира Зеленского, однако журналисты не справились с задачей, рассказал Джангиров.

«По словам «нашего» человека, затесавшегося в ряды «правильных», оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял его оператор в Вильнюсе – в рамках подготовки сюжета – не подошло из-за брака», — отметил он.

Таким образом, к моменту публикации расследования у Ткача и Бондаренко не было ни одного кадра с дня рождения Шустера. Также им не удалось зафиксировать участие Ахметова в мероприятии, а также встречу олигарха с братом мэра Киева Виталия Кличко Владимиром. Поэтому СБУ пришлось предоставить Ткачу и Бондаренко оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей.

«Но это не единственный сюжет, который должен выпустить Миша. До Нового года редакции «Украинской правды» через Томаша Фиалу выпала высокая честь «сливного бачка» еще по двум сюжетам про бизнес Рината Ахметова. По нашей информации у Миши Ткача уже имеются гигабайты других (или, точнее – взятых от «других») фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он получил из СБУ», — добавил Джангиров.

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