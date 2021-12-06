Для водителей могут смягчить один из штрафов

Для украинских водителей могут смягчить штрафы за не вписанное ГБО (газобаллонное оборудование автомобиля) в техпаспорте. На данный момент сумма штрафа составляет до 340 гривен, а при повторном нарушении водителю грозит лишение управления сроком от 3 до 6 месяцев, передает apostrophe.ua.

Недавно в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Закона, который устанавливает административную ответственность водителя за управление транспортным средством, переоборудованным для работы на газ.

За совершенное правонарушение будет наказание в виде предупреждения или штрафа – 170,00 грн. Однако в случае повторного совершения указанного правонарушения в течение года будет штраф в размере 340,00 грн.

: sud.ua