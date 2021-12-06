Супругов-евреев сняли с авиарейса за отказ спрятать тефиллин под кресло

Еврейская пара из США обратилась в суд с иском против авиакомпании «Американ эйралайнс» после того, как они были сняты с ее рейса за отказ спрятать под кресло пакет с тефилином и молитвенником.

Как сообщает американская газета «Нью-Йорк пост», инцидент в самолете, вылетавшем из Нью-Йорка в Майами, произошел в августе нынешнего года.

American Airlines booted Brooklyn couple over religious shawl: lawsuit https://t.co/AkkLhEjIYZ pic.twitter.com/rPLBfYWI5b

— New York Post (@nypost) December 4, 2021

Роберто и Элана Бирман рассказали изданию, что перед взлетом стюардесса традиционно стала осматривать багажные полки над пассажирскими креслами. Наткнувшись на прозрачный пакет с тефиллином и молитвенником, она уточнила, кому он принадлежит, после чего бросила его на колени мужчине, потребовав спрятать на полу под сиденьем.

Роберто пытался объяснить стюардессе, что не может выполнить это требование, поскольку в иудаизме запрещено класть на пол элементы молитвенного облачения и священные книги.

Это объяснение, по словам Роберто и Эланы, разозлило стюардессу: она стала кричать на пожилого мужчину и тыкать в него пальцем.

«Никто и слова не сказал в нашу защиту. Это было крайне неловко», — приводит газета слова женщины.

В итоге на борт самолета поднялся сотрудник наземной службы и приказал супругам покинуть салон авиалайнера.

Самолет улетел в Нью-Йорк с их багажом, в котором находились лекарства Роберто от диабета, а пара была вынуждена провести в Майами более суток, поскольку аэропорт закрылся из-за надвигающейся непогоды.

«Я не мог поверить, что это происходит со мной в Америке», — сказал Роберто в беседе с корреспондентом издания, добавив, что в США он с женой переехал из Аргентины, в которой часто сталкивался с проявлениями антисемитизма.

Адвокат, представляющий интересы супругов в суде, заявил, что инцидент продемонстрировал «отсутствие чуткости у сотрудников авиакомпании».

«Моих клиентов сняли с рейса из-за предрассудков и полного отсутствия чуткости, проявленного сотрудниками «Американ эйрлайнс», — сказал адвокат, добавив, что «поведение стюардессы было столь же оскорбительным, сколь и нелогичным», а ее требование не имело никакого отношения к безопасности.

В авиакомпании на запрос редакции газеты ответили, что «рассматривают иск».