Охоронці компанії Шериф обікрали будинок, що охороняли!!!

Тепер по порядку.

Декілька років тому я найняла ШЕРИФ для охорони мого заміського будинку у Ворзелі.

Як не дивно, вже через декілька тижнів будинок обікрали.

Саме в той день чомусь не працювали камери спостереження, а майстер компанії Шериф повинен був приїхати ввечері, але не встиг….

Чоловік каже, не хвилюйся, це – співпадіння.

Потім було декілька випадків того, що зникав різний інвентар!

Через рік нас знову пограбували і, що саме дивне, камери знову не працювали!!!

Після цього, чоловік встановив потаємну камеру і в полі зору цієї камери поклав сумку.

І що ви думаєте, охоронець компанії Шериф намагався її поцупити!

Але як він здивувався, коли всередені, окрім старого лохмоття, знайшов залишену нами записку!

В компанії Шериф сказали, що охоронника замінять, але компенсувати попередні крадіжки відмовилися!!

boris57