Охоронці компанії Шериф обікрали будинок, що охороняли!!!
Тепер по порядку.
Декілька років тому я найняла ШЕРИФ для охорони мого заміського будинку у Ворзелі.
Як не дивно, вже через декілька тижнів будинок обікрали.
Саме в той день чомусь не працювали камери спостереження, а майстер компанії Шериф повинен був приїхати ввечері, але не встиг….
Чоловік каже, не хвилюйся, це – співпадіння.
Потім було декілька випадків того, що зникав різний інвентар!
Через рік нас знову пограбували і, що саме дивне, камери знову не працювали!!!
Після цього, чоловік встановив потаємну камеру і в полі зору цієї камери поклав сумку.
І що ви думаєте, охоронець компанії Шериф намагався її поцупити!
Але як він здивувався, коли всередені, окрім старого лохмоття, знайшов залишену нами записку!
В компанії Шериф сказали, що охоронника замінять, але компенсувати попередні крадіжки відмовилися!!
boris57