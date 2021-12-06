НБУ оштрафовал Аккордбанк мужа Маркаровой и вынес предупреждение банку Суркисов

Национальный банк в ноябре применил к 2 банкам и 5 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, Нацбанк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в ноябре 2021 года применил меры воздействия применены к АО «А — БАНК» (принадлежит Григорию и Игорю Суркисам) — письменное предупреждение за предоставление недостоверной информации в ответ на запрос специально уполномоченного органа.

Кроме того меры воздействия применены к ПАО «КБ «Аккордбанк» (принадлжеит мужу экс-главы Минфина, послу США в Украине Оксаны Маркаровой Даниилу Волынцу).

«1) письменное предупреждение за:

необеспечение управления рисками, невыполнение обязанности по обеспечению функционирования надлежащей системы управления рисками, применение в своей деятельности риск-ориентировочного подхода и принятие надлежащих мер с целью минимизации рисков. Указанное является нарушением требований пункта 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2011 № 1702-VII второй статьи 8 Закона № 361-IX;

ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять правила финансового мониторинга, программы проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, а также отсутствия в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками и предотвращения использования услуг и продуктов субъекта первичного финансового мониторинга для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. Указанное является нарушением требований части первой 8 Закона № 361-IX;

неосуществление во время надлежащей проверки клиентов предусмотренных законодательством мер при установлении деловых отношений с клиентами, которые (конечные бенефициарные владельцы которых) являются политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами. Указанное есть нарушением требований части тринадцатой статьи 11 Закона № 361-IX; использование при осуществлении верификации клиента документа, не действующего (действительного) на момент его представления. Указанное является нарушением требований части седьмой статьи 11 Закона № 361-IX;

ненадлежащее выполнение обязанностей по проведению анализа и изучению оснований и целей финансовых операций, сложных, необычно больших, а также повышения степени и характера мониторинга деловых отношений с целью определения являются ли такие финансовые операции и действия клиента подозрительными. Указанное является нарушением требований части третьей статьи 12 Закона № 361-ІХ и пункта 6 приложения 6 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 № 65;

2) штраф в размере 17 000,00 гривен за непредоставление в Национальный банк информации (статистической отчетности) о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами. Указанное является нарушением требований части первой статьи 10 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» и пунктах 5, 10 раздела I, пунктов 11, 12 раздела II Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 13.11 .2018 № 120 (далее — Правила № 120)», — сказано в сообщении.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что РВС Банк экс-нардепа Демчака получил письменное предупреждение от НБУ.

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