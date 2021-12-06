Фахівець розповіла про причини старіння

Старіння — це еволюційно сформований механізм запобігання реплікації пошкодженої ДНК / активації апоптозу (найбільш розповсюджений тип запрограмованої клітинної смерті) з метою пригнічення онкогенезу.

Про це у своїй доповіді на Biohacking Conference Kyiv 2021 розповіла доктор медичних наук Еліна Манжалій, виконавчий директор Інституту Глобального Довголіття, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О. О. Богомольця, лікар-гастроентеролог вищої категорії, експерт із функціональної медицини.

Еліна Манжалій пояснює, що з віком кількість старіючих клітин накопичується. При цьому вони секретують специфічні молекули (прозапальні цитокіни і металопротеїназу), які прискорюють старіння навколишніх клітин, а також ініціюють запальні реакції, які впливають на навколишні тканини і викликають своєю чергою старіння клітин навколишніх тканин.

Клітинне старіння може бути викликано безліччю стресорів:

дисфункція або вкорочення тіломер (кінцевих ділянок хромосом);

порушення кишкового бар’єру або дисбіозу, коли шкідливі продукти метаболізму проникають в оточуючі тканини;

пошкодження ДНК;

мітохондріальна дисфункція, яка викликає накопичення вільних радикалів — ключових учасників пришвидшеного старіння;

епігенетичні порушення — успадковані зміни активності генів під час розвитку організму під дією зовнішніх факторів.

Дефіцит кисню — акцептора електронів мітохондріального дихального ланцюга — призводить до глибокого пригнічення біоенергетичної функції мітохондрій, асоціюється зі швидким скороченням довжини тіломер і прискореним старінням клітин і організму загалом, говорить Еліна Манжалій.

Експерт пояснює, що мітохондріальна дисфункція характеризується втратою ефективності електронно-транспортного ланцюга і зменшенням синтезу високоенергетичних молекул, таких як АТФ. Мітохондріальна дисфункція є характерною ознакою старіння і фактично всіх хронічних захворювань. А в поєднанні з порушенням механізмів відновлення мітохондріальна дисфункція призводить до порушення функції сітківки і втрати її клітин, наслідком чого є погіршення зору.

«Важливою особливістю старіючого організму є зниження інтенсивності окислювальних процесів. У стані спокою споживання кисню 70-річним чоловіком становить 60 % від обсягу кисню, споживаного 20-30-річним (у розрахунку на 1 кг маси тіла). Зниження інтенсивності окислювальних процесів і зменшується виробництво енергії, необхідної для синтезу білка і ДНК», — розповідає Еліна Манжалій.

: Новости Ю