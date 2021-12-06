Жена Виктора Павлика намерена подавать в суд на его бывшую супругу

Известная блогерша, жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вновь заговорила о его бывшей, с которой публично конфликтует.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Репяхова сообщила, что намерена подавать в суд на Лору Созаеву.

«А подписчики продолжают мне присылать эту хрень. Мой муж мне пообещал, что еще одно кривое слово от нее в адрес него или нашей семьи, и с ней будет разговаривать адвокат. И делить квартиру в судебном порядке поровну, и долг в том числе делить поровну», – отметила Репяхова.

По ее словам, после оскорблений Лоры Созаевой в ее адрес она не намерена отдавать деньги из семьи этой женщине. Репяхова подчеркнула, что не видит смысла отдавать деньги, поскольку их все равно будут считать плохими.

«Я уже могу открыто заявить о том, что этот человек 100 тыс. долларов не получит. Я не отдам из нашей семьи не копейки этому человеку», – добавила она.

Репяхова также заявила, что приготовила иск на Созаеву за то, что она ее оскорбляла. Девушка намерена отсудить у обидчицы моральную компенсацию и направить ее на благотворительность.