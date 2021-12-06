Началась рвота и опухли ножки: в Бразилии двух младенцев ошибочно вакцинировали от коронавируса

В бразильской провинции Сан-Паулу по ошибке привили от коронавируса двух младенцев, им ввели вакцину «Файзер» вместо плановой пентавалентной вакцины. Об этом 5 декабря сообщил телеканал CNN Brazil. У двухмесячной девочки поднялась температура и началась рвота, а у четырехмесячного мальчика опухли ножки. Детей госпитализировали, они будут находиться под наблюдением медиков до 15 дней.

Мать двухмесячной девочки Лиз Ана Клаудиа Мугнос Риелло рассказала изданию, что через несколько часов после прививки у Лиз поднялась температура, затем у нее началась еще и рвота. На следующий день мама малышки обратилась в больницу, но врачи сказали, что это естественная реакция на прививку.

Несколько позже Ане Клаудии позвонили из медпункта, где вакцинировали ее дочь. Женщину просили срочно приехать вместе с Лиз. В больнице заявили, что ребенку вместо пентавалентной вакцины, в состав которой включены антигены против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки, ввели вакцину от коронавируса «Файзер» и они ждут министра здравоохранения, который хочет лично разобраться в произошедшем.

«Я знаю, что все делают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинить вред медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других матерей: всегда проверяйте, что они вводят вашему ребенку», — рассказала мать малышки.

Сейчас Лиз находится в больнице. Ее состояние улучшилось. Девочку постоянно обследуют, делают УЗИ жизненно важных органов и электрокардиограмму.

Вторым ребенком, которому была сделана неправильная вакцина, стал четырехмесячный Мигель. Его мать Кетиллин Фернанда также накануне привезла своего сына в больницу для плановой консультации и вакцинирования, предусмотренного в детском календаре. Мигеля вакцинировала та же медсестра.

В течение нескольких часов после прививки у Мигеля опухли обе ножки. Малыш капризничал и отказывался принимать пищу, у него началась рвота. На следующий день к матери ребенка приехал министр здравоохранения. Он сообщил, что мальчику сделали не ту прививку. После этого ребенка доставили в больницу. По словам матери, по прибытии в клинику у Мигеля пошла пена изо рта, кожа стала фиолетового цвета, мальчик с трудом дышал. Сейчас малыш себя чувствует хорошо, но находится под наблюдением врачей.

Обе вакцины были введены 1 декабря в медпункте муниципалитета Сорокаба на юге Бразилии. Местные власти сообщили, что медсестра, которая допустила ошибку, отстранена от работы. Власти продолжают служебное расследование.

По информации бразильских властей, это не первый подобный случай в стране. Каждый раз грудные дети, которым по ошибке вводили вакцину против коронавируса, показывали схожие симптомы.

Ранее мы рассказывали, как в Австрии оштрафовали хирурга за то, что он по ошибке ампутировал пациенту не ту ногу.