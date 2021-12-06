Названо 10 вживаних автомобілів з найкращими моторами

Автомобільний експерт Джек Уорвік з британського видання Autocar виділив 10 вигідних пропозицій на ринку старих автомобілів з унікальними та відмінними двигунами.

На цих машинах водії отримують задоволення від водіння, але водночас вони дуже відрізняються один від одного. Справа в тому, що деякі з них досить складно знайти, і є такий варіант, який пропонується лише з правим кермом. Але загалом список пропозицій дійсно цікавий.

Volkswagen Passat W8

Для непідготовленого погляду цей автомобіль нічим не відрізняється від звичайного Пасата. Однак під його капотом ховається унікальний двигун – 4,0-літровий W8 потужністю 278 к.с. Виробництво W8 тривало лише чотири роки, і Passat був єдиною моделлю, оснащеною ним. Цей автомобіль в Європі коштує від 5000 до 8000 євро, що є досить привабливою ціною для тієї частини автомобільної історії, яка проклала шлях до приголомшливого Bugatti Veyron W16.

Alfa Romeo GTV

GTV і, перш за все, його двигуни допомогли Alfa Romeo виграти нагороди Autocar Awards у номінації «Автомобіль року 1995» та «Найкращий спортивний автомобіль». Гарне купе зазнало кількох змін за час свого виробництва. Спочатку він пропонувався з 2,0-літровим двигуном Twin Spark потужністю 155 к.с., а потім з’явився 3,0-літровий Busso V6 потужністю 220 к.с. Пристойний V6 GTV у конфігурації Lusso у Європі коштує близько 5000 євро, але стандартний Twin Spark можна купити трохи менше 4000 євро.

BMW i8

Купе 2014 стало першим у світі серійним гібридним спортивним автомобілем, який поєднував у собі 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 231 к.с. з електродвигуном потужністю 143 л. Спочатку пробіг на одній електроенергії становив 40 км, але пізніше його збільшили до 50 км. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,4 секунди, а витрата палива становить вражаючі 2 л/100 км (за даними виробника). При нормальній їзді це майже 7 л/100 км. Проте ціна, як і раніше, досить серйозна і перевищує 60 000 євро за нову версію з невеликим пробігом.

BMW M3 (E46)

Цей BMW M3 – унікальний автомобіль. Його 3,2-літровий рядний 6-циліндровий двигун розвиває 342 к.с., що дозволяє йому розганятися з місця до 100 км/год за 4,5 секунди. Модель піддавалася доопрацюванню протягом багатьох років, але навіть оригінальна версія має великий попит. Автомобілі, що добре збереглися, коштують понад 20 000 євро, але їх необхідно ретельно перевіряти, оскільки двигун має звичку споживати масло.

Aston Martin DB9

Інтер’єр DB9 може виглядати досить застарілим, але 5,9-літровий V12 під капотом вічний. До зовнішнього вигляду претензій навряд чи можливо, оскільки доступний і кабріолет. DB9, що добре зберігся, може бути дуже гарною інвестицією, так як купивши його за 35 000 євро в майбутньому можна продати його за коштує трохи менше 35 000 євро. Однак, слід бути обережними з електронними системами, які є слабким місцем цієї моделі.

Vauxhall Monaro VXR

Ця модель була створена як Holden в Австралії, але прибуває до Великобританії під маркою Vauxhall. Вона комплектується легендарним Chevrolet Small Block V8 потужністю 332 к.с., який, втім, трохи змінений інженерами Vauxhall. Таким чином, його потужність для місцевого ринку складає вже 381 л. Зараз на ринку в Європі він коштує 15 000 євро, а оптимальний варіант із меншим пробігом коштує близько 22 000 євро.

Ford Fiesta ST

Це і не V8, але 1,6-літровий двигун EcoBoost з турбонаддувом від Ford сам є фантастичним маленьким двигуном. Він розвиває 184 л. і розроблено, щоб ефективно конкурувати з продуктивністю більшого підрозділу, що робить його успішним. Завдяки йому Fiesta ST попереднього покоління – один із найцікавіших хот-хетчів на ринку. Добре укомплектований автомобіль цієї моделі в Європі коштує приблизно 10 000 євро.

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo з його дизайном Pininfarina та 4,7-літровим двигуном V8 від Ferrari виглядає дуже добре. Це велике купе розвиває 440 к.с., що дає прискорення від 0 до 100 км/год за 4,9 секунди і максимальну швидкість 295 км/год. Крім того, автомобіль пропонує великий комфорт. Продуктивність аналогічна Ferrari, але за набагато нижчою ціною, оскільки ранні моделі версії S коштували близько 30 000 євро.

Fiat 500 Twinair

У 2010 році Fiat запустив свій міський автомобіль Twinair, який оснащений невеликим двоциліндровим двигуном із турбонаддувом. Компанія стверджує, що витрата палива цієї моделі становить 4 л/100 км, але ви, ймовірно, віддасте перевагу насолодитися її характером. Незважаючи на потужність лише 83 л. у міських умовах машина досить швидка (це стосується розгону від 0 до 100 км/год, що становить 11 секунд). Версія 500C landaulet з дахом дозволяє почути обидва циліндри у всій їх красі.

Mazda RX-8

RX-8 є дуже здатним спортивним купе із 1,3-літровим роторним двигуном. По суті це остання модель марки з таким двигуном. Вона розвиває 234 л. і дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 6,4 секунд. Максимальна швидкість становить 235 км/год, але, що важливіше, водити машину приносить масу задоволення. Однак ця у цієї моделі є невгамовна тяга до масла. Тому перед покупкою цієї моделі краще перевірити її у професійному сервісному центрі.

: uamotors.com.ua