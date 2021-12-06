З якими продуктами варто, а з якими не варто поєднувати те чи інше вино

Що зігріє у холодний осінній вечір краще, аніж келих улюбленого вина? Аби повністю відчути та насолодитися смаком, потрібно правильно підібрати до нього закуску. Адже, не всі страви вдало поєднуються з тим чи іншим вином. До того ж варто пам’ятати, що продукти не повинні перебирати на себе лідерство. Вони мають лише грамотно відтіняти смак вишуканого напою.
Експерт видання Issuu розповідає, з якими продуктами найкраще поєднувати те чи інше вино.
Закуски до червоного напівсолодкого вина
Червоне напівсолодке вино має нейтральний смак, через що здобуло найбільшу популярність. Головна його перевага полягає у можливості використовувати для закуски найрізноманітніші продукти або страви.
З дичини підійде: качка, курка та кролик.
Щодо риби, то найкраще обирати жирні сорти. А також підійдуть креветки.
Фрукти подавати у свіжому вигляді, і вони обов’язково мають бути солодшими за вино.
Салат: підійдуть будь-які овочеві закуски, а найкращими компонентами стануть артишок, цвітна капуста, гриби.
Закуски до червоного сухого вина
Відмінною рисою сухих вин є терпкий кислуватий смак, тому вони вважаються особливо “примхливими”. Ідеальним варіантом закуски стануть такі продукти: сирокопчені ковбаси, копчене сало, бринза, буженина та солоний сир.
Страви, насичені спеціями: піца, паста, сашимі та спагеті.
Фрукти: солодкі апельсини, груші, нектарини, манго, абрикоси та полуниця.
Закуски до білого напівсолодкого вина
Традиційним варіантом закуски до цього виду кріплених напоїв є різні типи сирів. Окрім цього, біле напівсолодке прийнято закушувати такими продуктами, як:
Риба і морепродукти – червона, маринована і запечена риба, креветки, устриці.
М’ясо – відварена або запечена птиця.
Фрукти – краще уникати запашних і занадто солодких сортів.
Овочі – запечена чи тушкована спаржа, цвітна капуста, кабачки, артишоки.
Закуски до білого сухого вина
У цьому виді вина немає цукру, тому воно має пряний і злегка кислий присмак. Щоб зовсім не спотворити аромат напою, необхідно уникати кислих і солодких страв. Так, біле сухе добре поєднується з птицею, запеченою в тісті, холодною телятиною. Також рекомендують подавати овочеві салати з соусом. Для закусок підійдуть канапе і тарталетки з чорною та червоною ікрою, грибним паштетом.
З якими продуктами не можна поєднувати вино?
Деякі страви спотворюють смак напою, викликаючи відчуття гіркоти. До таких належать:
Горіхи. Зменшують сприйнятливість язика до різних смаків.
Оцет. Повністю пригнічує смак і аромат винних напоїв.
: ukrrain.com