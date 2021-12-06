З якими продуктами варто, а з якими не варто поєднувати те чи інше вино

Що зігріє у холодний осінній вечір краще, аніж келих улюбленого вина? Аби повністю відчути та насолодитися смаком, потрібно правильно підібрати до нього закуску. Адже, не всі страви вдало поєднуються з тим чи іншим вином. До того ж варто пам’ятати, що продукти не повинні перебирати на себе лідерство. Вони мають лише грамотно відтіняти смак вишуканого напою.

Експерт видання Issuu розповідає, з якими продуктами найкраще поєднувати те чи інше вино.

Закуски до червоного напівсолодкого вина

Червоне напівсолодке вино має нейтральний смак, через що здобуло найбільшу популярність. Головна його перевага полягає у можливості використовувати для закуски найрізноманітніші продукти або страви.

З дичини підійде: качка, курка та кролик.

Щодо риби, то найкраще обирати жирні сорти. А також підійдуть креветки.

Фрукти подавати у свіжому вигляді, і вони обов’язково мають бути солодшими за вино.

Салат: підійдуть будь-які овочеві закуски, а найкращими компонентами стануть артишок, цвітна капуста, гриби.

Закуски до червоного сухого вина

Відмінною рисою сухих вин є терпкий кислуватий смак, тому вони вважаються особливо “примхливими”. Ідеальним варіантом закуски стануть такі продукти: сирокопчені ковбаси, копчене сало, бринза, буженина та солоний сир.

Страви, насичені спеціями: піца, паста, сашимі та спагеті.

Фрукти: солодкі апельсини, груші, нектарини, манго, абрикоси та полуниця.

Закуски до білого напівсолодкого вина

Традиційним варіантом закуски до цього виду кріплених напоїв є різні типи сирів. Окрім цього, біле напівсолодке прийнято закушувати такими продуктами, як:

Риба і морепродукти – червона, маринована і запечена риба, креветки, устриці.

М’ясо – відварена або запечена птиця.

Фрукти – краще уникати запашних і занадто солодких сортів.

Овочі – запечена чи тушкована спаржа, цвітна капуста, кабачки, артишоки.

Закуски до білого сухого вина

У цьому виді вина немає цукру, тому воно має пряний і злегка кислий присмак. Щоб зовсім не спотворити аромат напою, необхідно уникати кислих і солодких страв. Так, біле сухе добре поєднується з птицею, запеченою в тісті, холодною телятиною. Також рекомендують подавати овочеві салати з соусом. Для закусок підійдуть канапе і тарталетки з чорною та червоною ікрою, грибним паштетом.

З якими продуктами не можна поєднувати вино?

Деякі страви спотворюють смак напою, викликаючи відчуття гіркоти. До таких належать:

Горіхи. Зменшують сприйнятливість язика до різних смаків.

Оцет. Повністю пригнічує смак і аромат винних напоїв.

: ukrrain.com