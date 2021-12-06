Повінь – зміна системи

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НЕДОРЕВОЛЮЦИЯ

06.12.2021

Десять лет исполняется в эти дни «болотной» недореволюции в России. Той самой, когда – как вспоминает ныне в твиттере стукач Яшин – тогдашние лжеоппозиционеры «попытались вернуть себе свою страну»…

Формальным поводом для этих событий послужили массовые (как обычно) фальсификации на «выборах» в госдуму 4 декабря 2011 года. Но на самом деле еще раньше, осенью, реальной причиной «политизации масс выше обычного уровня» послужил другой факт. Тогдашний зиц-президент РФ Медведев, будучи в прямом эфире на съезде «Единой России» спрошен, кто из них будет баллотироваться в президенты в 2012, Медведев или Путин, ответил с шокирующей откровенностью: мол, баллотироваться будет Владимир Владимирович, мы с ним об этом договорились еще в 2007 году (то есть когда Медведева и выдвинули в зиц-президенты).

Четыре года после этого они оба на вопрос о будущих президентских выборах делали умные лица и отвечали этак задумчиво: мол, мы еще не решили, кто из нас пойдет на выборы в 2012-м… И вдруг оказалось, что всё они прекрасно решили и обо всем договорились еще в 2007-м. И вот от такой наглости и цинизма непосредственно в прямом эфире, от такого столь откровенного плевка в лицо – страну наконец взорвало!…

Если бы это была нормальная страна – дело могло бы кончиться революцией и сменой не только власти, но и самого вектора развития, крахом диктатуры и установлением демократии. Это Украина могла устроить революцию под флагами ЕС, чтобы перестать наконец быть московской колонией и стать частью цивилизованной Европы. С Россией, представляющей собой настоящий «затерянный мир» по Конан Дойлу, только величиной в 1/6 земной суши, всё не так просто…

* * *

Яшины, навальные, немцовы, рыжковы, гудковы, касьяновы, удальцовы… Как же они пытались «вернуть себе свою страну»? Сперва собрались на митинг на Чистых прудах 5-го декабря 2011 года, на котором Навальный произнес свою знаменитую тираду о «сетевых хомячках». После митинга было несанкционированное шествие по Лубянке в сторону Кремля с прорывом ОМОН-овских заграждений и арестами непокорных демонстрантов.

Дальнейших ход событий изложил в своем нашумевшем тогда интервью «Ленте.ру» в апреле 2012 года известный журналист Сергей Пархоменко, член руководившего тогдашним «протестом» никем не избранного (то бишь попросту самозваного) «оргкомитета». Интервью его носит просто шикарный в своей откровенности заголовок: «Разные идиоты надеялись устроить бузу»…

«Мы после Чистых прудов имели следующее: есть удовлетворенная заявка на митинг 10 декабря, а организацией занимаются те же люди, которые обычно собирают 300 человек на Пушкинскую площадь. Мне самому показалось, что будет правильно, если я возобновлю свои контакты с ними, тем более что всех их я знаю. […] В какой-то момент родилось понимание, что народу 10-го числа будет много. Тогда и произошло первое осмысленное организационное собрание. И оно решало первый сложный вопрос о переносе митинга с площади Революции на Болотную площадь. Это была некоторая ответственность, которую надо было взять на себя, потому что разные идиоты типа Лимонова надеялись устроить на площади Революции большую бузу. […] И мы – Рыжков, Немцов, я и еще некоторая группа людей решили: неправильно, чтобы все происходило на площади Революции, давайте мы это передвинем. Было понятно, что нам немедленно скажут, что мы наймиты и предатели. Ну и пусть скажут нам что? Как-то вдруг мне показалось, что я совершенно не опасаюсь, что про меня плохо скажет Лимонов. Ну и хер с ним. Или что про меня плохо напишут в «Живом журнале». Тоже хер с ним. Я-то точно знаю, что прав.

И мы вступили в отношения с мэрией, совершенно, надо сказать, неформальные, потому что, хочу напомнить, заявка на 10 число была подана не нами, она была подана группой, я бы сказал, технических сотрудников «Солидарности»: Надя Митюшкина, Давидис, жена Сергея Удальцова — Настя. Поэтому формально мы не могли вести с мэрией никакие разговоры. Однако мы воспользовались некоторыми неформальными возможностями, некоторыми знакомствами и подали в мэрию сигнал: тут есть группа людей, не тех, которые являются заявителями, а тех, у которых есть мозги. Они считают, что нужно это переносить, и они считают, что это ваша проблема. Что это вам надо будет справляться вот с таким количеством людей. Мы прогнозируем, что людей придет вот столько. И вам надо что-то такое сделать, чтобы там не произошло ничего плохого. Если хотите мы вам в этом посодействуем.»

То есть, всё цинично и просто. Группа бывших высокопоставленных бюрократов типа Немцова и их псевдолиберальной идеологической обслуги типа этого самого Пархоменко, узнав, что на митинг 10 декабря на площади Революции, заявленный на 300 человек еще задолго до начала событий, вдруг в фейсбуке за считанные дни записалось сто тысяч (!!!) желающих пойти, – не на шутку всполошилась. Они захлопали крыльями, тут же надавили на формальных заявителей митинга на 300 человек, потащили их в мэрию и там заставили и организаторов, и чиновников мэрии переделать уже данное разрешение на этот митинг: перенести его с площади Революции, в непосредственной близости от Кремля, на Болотную площадь. Которая находится от Кремля с другой стороны и – главное – со всех сторон окружена водой. Каналами и Москвой-рекой. Что делает ее идеальной ловушкой для митингующих – достаточно лишь перекрыть мосты – и надежно страхует Кремль, охваченный уже на тот момент нешуточной паникой, от любых неожиданностей со стороны протестующих…

То бишь, болотная недореволюция началась как некий организованный процесс с откровенного предательства масс их же вождями. Этот факт должен быть отмечен и зафиксирован для истории. Своего предательства Пархоменко, как видим, не только не скрывал в интервью «Ленте.ру», но и гордился им…

Предательством же она и продолжилась, вылившись уже в совершеннейшую профанацию. Следующий массовый митинг происходил 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова. Один из его участников, Артемий Троицкий, известный рок-журналист и музыкальный критик, ныне эмигрант в Эстонии, выступал на том митинге. По его позднейшему рассказу, когда, находясь со всеми выступающими на сцене, он услышал, как «вожди оппозиции» прощаются с народом, закрывая митинг, и говорят, что следующий будет только 4 февраля следующего 2012 года (почти через полтора месяца!), – он начал протестовать и спрашивать этих «вождей», что же они делают, не сошли ли они с ума, как они могут давать такую гигантскую отсрочку Путину – тогда как, наоборот, надо давить на режим, протестовать каждый день и всё активнее, ковать железо, пока горячо??!!…

На что «вожди» ему отвечали: да, но мы уже, понимаешь ли, взяли билеты за границу на новогодние каникулы…

(Немцов, из которого потом разгромленная ныне и выдавленная из России «либеральная оппозиция» сделала икону, чьим именем названы улицы и скверы в куче городов по всему миру, – наверняка отбыл тогда на острова, под пальмы, встречать Новый год одним из первых. Что он был одним из тех, кто сознательно спускал на Болотной и Сахарова весь пар в свисток и уничтожал редчайший исторический шанс на перемены в России, – «либеральные» иконописцы сегодня предпочитают не вспоминать…)

Надо ли говорить, что после полутора месяцев отсрочки и передышки режим пришел в себя, окреп, перегруппировался для отпора – так что вся дальнейшая «болотная» кампания, тянувшаяся все более и более вяло аж до середины сентября 2012 года, была уже совершеннейшей профанацией и бессмыслицей. Через эти две точки – предательство «вождей» уже перед первым «болотным» митингом и их же предательство в конце второго – проходит, как единственная прямая в геометрии, весь смысл и вся история тех событий десятилетней давности. Трусость и предательство вождей – это всё, что нужно знать о «революциях» в России…

* * *

И еще один знаковый эпизод вместила в себя эта «болотная» почти годовая эпопея. Поскольку с самого начала в ней активно участвовали коммунисты и русские нацисты, а красных знамен над каждым митингом на Болотной и Сахарова реяло больше, чем всех прочих вместе взятых, – Новодворская и Боровой, принципиальные и ортодоксальные либералы, наотрез отказались участвовать в этих общих митингах и решили провести свой собственный – митинг «за честные выборы», что было главным тогдашним лозунгом всей недореволюции, но без коммунистов и нацистов.

И они провели этот митинг. Провели его на проспекте Сахарова в тот же самый день и час – 4 февраля 2012 года – когда в другом месте Москвы собирались сторонники «объединенной» либерально-коммунистическо-нацистской лжеоппозиции. На этот объединенный митинг, состоявшийся после шествия протестующих по Якиманке на Болотную площадь, пришло тогда рекордное число участников за все время «болотной» эпопеи – 200 тысяч человек!

А в это же самое время на проспект Сахарова, на митинг либералов, организованный Боровым и Новодворской – несмотря на всю предшествующую рекламу этого митинга на протяжении более месяца – пришло не то 200, не то 300 человек. Корректной средней цифрой будет, видимо, 250. Примерно 250, от силы 300 – но уж никак не та тысяча участников, о которой говорил потом Боровой в СМИ, пытаясь сохранить лицо.

Эта история прекрасно показала политические предпочтения даже лучшей, креативной, как тогда говорили, части граждан РФ и жителей ее столицы на пике небывалого за предшествующие двадцать лет революционного подъема. Сомнительные либералы типа Немцова, Рыжкова и Касьянова ВМЕСТЕ С КОММУНИСТАМИ И НАЦИСТАМИ смогли собрать аж 200 тысяч. Настоящие либералы Боровой и Новодворская БЕЗ КОММУНИСТОВ И НАЦИСТОВ смогли собрать 250, от силы 300 человек…

* * *

Вот как описывал происходящее в Москве и России в целом после первого «болотного» митинга 10 декабря 2012 года один из его участников.

«…Но всё обошлось. Народу пришло гораздо больше, чем планировали организаторы. Словом дешёвка прошла на ура! Гора родила мышь, как обычно…

Почему дешевка? Что там было такого? Ну, самое первое огромные толпы: очереди на вход, к полицейским «рамкам»-металлоискателям. И юные свободолюбивые «сетевые хомячки» терпеливо, безропотно выстаивали эти очереди, проходя через шмон на митинг, чтобы поговорить о своих правах и человеческом достоинстве, предъявить свои претензии Путину. Шмон, вообще-то, вещь чрезвычайно унизительная, но шмонавшим их «мусорам» они предъявлять претензии почему-то даже не думали. Не говоря уж о том, чтобы снести эти препятствия неудержимым напором всей толпы. Народ рабов он и есть народ рабов, сколько бы ни кричали он сам и его вожди на митингах про «революцию» и «смену власти»…

А уж внутри-то оцепления о-о, там о «смене власти», о «Путин, уходи!», о «перевыборах», о «революции», о том, что страна вот, наконец-то, проснулась и требует себе свободы, прав, человеческого достоинства, нормальной власти, честных выборов, и т.д. и т.п. речей и лозунгов было нескончаемо много, на два с лишним часа говорильни!.. Слово дали и коммунистам (КПРФ) и «русским националистам», и чекисту Гудкову, и еще много кому. От как бы основных организаторов – «Солидарности», считающейся (у двух упомянутых категорий особенно) вроде как «либеральной» организацией выступил Немцов, от «Парнаса» бывший премьер Касьянов, когда-то второй в системе человек после Путина…

Главной темой была, конечно же, фальсификация недавних думских выборов, и с трибуны не раз оглашались разными ораторами цифры сколько у какой партии было реальных процентов по данным наблюдателей и сколько оказалось в итоге. Стон и вопль о «краже голосов» стоял над митингом!.. Мы, мол, голосовали, а ОНИ, сволочи такие, украли, украли, УКРАЛИ наши голоса!!! Верните, мол, наши голоса, гады!!!

Это называется вспомнила бабушка девичью честь… Вольно ж вам было на эти «выборы» ходить, ребята!… Не надо было ходить, слушать всяких навальных, тогда б и не украли у вас ничего. Или вы от этой заведомо лживой и заведомо преступной власти ожидали чего-то другого? Нет, вы поперлись на эти шулерские «выборы» сами, добровольно причем поперлись, легитимизировав тем самым эту путинскую диктатуру. Что ж теперь вам не нравится, что украли?..

Восторги не затихают до сих пор. Эйфория на марше: впервые с 90-х годов собралось ТАК много народу!.. Увы, на самом деле все это — не более, чем бунт на коленях..

Декабрьские митинги в Москве, хваленая «русская весна» это всего лишь заход еще на один виток по все тому же историческому кругу: тирания оттепель коротенькая свобода (не всегда) опять тирания. Потому что по сути своей это митинги РАБОВ, и доколе участники их покорно будут становиться в очередь на шмон к ментовским «рамкам» металлоискателей ни о какой революции, свободе и свержении тирании говорить будет нельзя. Равно как и заведомым обманом, а никакой не «свободой» являются любые оппозиционные построения будущего, в которых путинская тирания и партия «Единая Россия» вроде бы исчезают со сцены, а ее прототип непосредственно сама единая Россия, последняя колониальная империя на планете при этом остается, и сохранение ее в нынешнем статусе (суверенного государства) и в нынешних границах как бы даже не ставится ни организаторами, ни участниками «акций протеста» под вопрос.

Дешевые протесты… Бунт на коленях, разрешенный и согласованный. Всеобщий консенсус, что надо что-то менять. Что же именно? Состав партий в Думе, или президента на троне? Как будто эти «партии» реально чем-то отличаются, хотя бы степенью холуяжа; как будто другой ГБ-шник или бюрократ на высшем троне это уже изменение жизни…

О том, что нужно очищение и покаяние, эти митингующие «протестанты» не думают. О своей собственной вине им даже мыслей не приходит в голову, хотя Путин под всеобщий восторженный рев и вой всходил на свой трон всего-то 11 лет назад… О том, что надо провести люстрацию, полностью порвать с преступным советским прошлым, распустить империю, уничтожить, с корнем выкорчевать Лубянку, как-то поменять сам менталитет населения (чтобы гей-парад не вызывал уже яростного всеобщего рева и воя, чтобы гомофобные законы не проходили на ура в одной области РФ за другой) обо всем этом нет и речи…

Это все слишком тяжелые для их мозгов мысли. Есть щенячий восторг как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, «пингвины» и «хомячки», в таком огромном (по нынешним временам) количестве. И есть тяжкая забота за кого голосовать 4 марта, как сделать так, чтобы Путин на этот раз не прошел…

Но победитель дракона все равно и на этот раз сам станет новым драконом, таковы законы жанра…»

Абсолютно то же самое продемонстрировал навальнизм и через десять лет, в 2021 году. Само существование империи ни под какое сомнение не ставится, по умолчанию она сохраняется; а чтобы убрать Путина и его «Единую Россию», надо «умно» проголосовать за коммунистов. То бишь, выбор между двумя фракциями одного и того же Зла, между реставраторами СССР у власти и в «оппозиции» – имманентен для России. Проходят десятилетия, уходят одни «оппозиционеры» и приходят другие, меняется политический ландшафт – но никакой мало-мальски заметной альтернативы совку и тирании на этих пространствах и в умах этих «оппозиционеров» не возникает. Имперский реваншизм, базовые, фундаментальные понятия и «традиционные ценности» фатально роднят их с их же властью – и отделяют эту «особую цивилизацию» от цивилизованного мира. И всегда здесь будут «бороться за свободу» в надежно оцепленном ментами загоне, куда вход – через шмон…

Всё безнадежно. Эта страна мертва, мертва окончательно и навсегда. Спасать надо не ее, а ОТ нее…

* * *

Истекшее год назад десятилетие – десятые годы – отмечено было на постсоветском пространстве рядом важных вех. Начало его – 2011-12 годы – «болотная» недореволюция в России. Середина – 2014 год – Революция Достоинства в Украине. Конец – 2020-й – организованный Москвой лжемайдан в Беларуси, провалившаяся попытка «мирных протестов» по примеру Болотной и чудовищный разгром не только всей оппозиции, но и вообще всего живого и мыслящего, превращение страны в тотальный концлагерь.

Получилось только у украинцев. И это не случайно.

Это знак судьбы.

За Украиной – будущее. Судьба остальных печальна…

И важнейшая задача этого будущего – уничтожить российскую империю. Вбить наконец в ее могилу крепкий осиновый кол.

 

Борис СТОМАХИН для Кордон

 

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