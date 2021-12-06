Названы полезные функции «Вотсаппа», о которых нужно знать каждому

В мессенджере «Вотсапп» появилась функция настройки исчезающих сообщений в переписках. Об этом сообщил владелец компании Meta, которой принадлежит «Вотсапп», Марк Цукерберг.

Функция позволяет пользователям настраивать автоматическое удаление сообщений в чате по истечении заданного периода времени. Предлагается удаление через сутки, 7 дней и 90 дней. Функция также разрешает включить автоматическое удаление сообщений во всех переписках. Сообщения, отправленные или полученные до включения режима исчезающих сообщений, не будут затронуты.

«Сегодня мы внедряем новую опцию исчезающих сообщений в «Вотсаппе», поэтому вы сможете отключить все новые чаты по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда», — написал Цукерберг.

Любой пользователь может активировать исчезающие сообщения в индивидуальной переписке. При включении данной функции новые сообщения в чате будут исчезать через выбранный период времени.

Откройте чат в «Вотсаппе».

Нажмите на имя контакта.

Нажмите «Исчезающие сообщения», и потом «Далее».

Выберите 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Помимо новой возможности мессенджера, специалисты напоминают о полезных функциях «Вотсапап», о которых знают немногие.

Одна из таких полезных возможностей, которая пригодится многим — отметить важное сообщение, чтобы впоследствии легко его найти. Все активные пользователи мессенджера знают, что чаты довольно часто «засорены» различными смайлами, фотографиями и видео. Специалисты рекомендуют при получении важного сообщения, которое может пригодиться в будущем, сразу отмечать его, как важное. Чтобы отметить сообщение, нужно нажать на него и выбрать опцию “Отметить”.

Еще одна полезная функция мессенджера «Вотсапп» – возможность спрятать личные сообщения от посторонних глаз. В данном случае не идет речь о секретных чатах и паролях. «Все гораздо проще, поскольку с помощью нескольких настроек вы сможете читать секретные сообщения только тогда, когда откроете диалог с человеком, где присутствует переписка личного характера», — говорят специалисты.

Для этого необходимо перейти в «Настройки», далее в «Уведомления», следующее – «Всплывающие уведомления» и активировать функцию «Без всплывающих уведомлений». «Больше никто не увидит на экране вашего телефона первые строчки из личных сообщений, а так же имя того человека, который вам написал», — отмечают эксперты.

Среди прочего, в мессенджере «Вотсапп» можно настроить напоминание с текстом, датой и временем, которое синхронизируется с календарем в смартфоне. Чтобы активировать данную функцию, необходимо просто нажать на сообщении с датой или названием важного события и держать до тех пор, пока не появится всплывающее окно, в котором необходимо выбрать опцию «Создание».

Ранее мы сообщали, что «Вотсапп» практически в режиме реального времени — каждые 15 минут — может передавать личную информацию о своих пользователях в ФБР, а именно список людей из адресной книги и геолокацию пользователя.