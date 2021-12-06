Беннет обозрел Рахат издалека и пообещал «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с арабской преступностью

Премьер-министр Нафтали Беннет совершил сегодня поездку по южному региону в сопровождении нескольких министров, дабы ознакомиться с тем, как ведется борьба с преступностью в арабском секторе.

Непосредственно в очаги этой самой преступности политики предусмотрительно заезжать не стали. Премьер осмотрел бедуинский город Рахат с «наблюдательной позиции» и выслушал доклад представителей правоохранительных органов. Он также побеседовал с представителями местных властей, которые не стеснялись в выражениях.

Так, мэр Димоны Бени Битон поведал Беннету, что в Негеве орудуют «вооруженные милиции», которые необходимо срочно разоружить и расформировать.

Нафтали Беннет, в свою очередь, напомнил, что правительство учредило в полиции специальный отдел по борьбе с арабской преступностью, отправило пополнение в опасные регионы, выделили для этой цели большой бюджет, составило план национального масштаба и проводит работу на местности.

«После долгих лет запустения, в течение которых преступность достигла угрожающих масштабов, мы приняли решение, и мы переходим от обороны к нападению, — сообщил Беннет. – Закон в Беэр-Шеве и в Рахате такой же, как в Тель-Авиве. То, чего нельзя там, нельзя и тут. Я был рад услышать от представителей местных властей, что изменения уже начинают ощущаться. На протяжении долгих лет этим вопросом никто не занимался, и тут образовались милиции, которые орудуют словно на диком Западе. Это мы прекратим».

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев тоже сообщил о том, что «правительство перешло от защиты к нападению» и что полиция не просто реагирует на происходящее, а «принимает превентивные меры, арестовывая преступников прямо в кровати».

Министр внутренних дел Айелет Шакед объяснила, что перед правительством стоят две задачи. Одна – самым агрессивным образом бороться с преступностью, рэкетом, наркотеплицами, беспределом на дорогах и незаконным строительством. Другая – упорядочить бедуинское расселение в Негеве, возвести законные поселки и распределить по ним бедуинов. Кроме того, Шакед пообещала «после долгих лет перерыва снова начать строить еврейские поселки в Негеве».

Министр социального обеспечения Меир Коэн сообщил: «Бедуины – израильские граждане, и мы должны гарантировать им благосостояние и медицинское обслуживание, поэтому мы ведем уважительный диалог, чтобы произвести переворот в этих поселках».