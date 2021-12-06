Дрожат руки и голова: директор Ротару рассказал о здоровье 74-летней певицы

В сети продолжают распространяться слухи, что у легендарной советской и украинской певицы Софии Ротару развилась болезнь Паркинсона. Концертный директор звезды Сергей Лавров опроверг подобные подозрения и успокоил фанатов, объяснив истинные причины трясущихся рук и головы народной артистки.

Ранее в сети заподозрили, что у знаменитой певица Софии Ротару страдает болезнью Паркинсона. Первым о недуге вокалистки заговорил телеграмм-канал YOBAJUR, опубликовав соответствующие кадры.

Позже в сеть попало видео из Берлина, где Ротару выступала на корпоративе. У артистки заметно тряслись руки, в какой-то момент Ротару едва удержала микрофон.

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Изданию «Комсомольская правда» удалось взять комментарии у концертного директора певицы Сергея Лаврова, который рассказал, что 74-летняя София Ротару абсолютно здорова, однако на видео действительно можно заметить тремор. Он, по словам концертного директора, никак не связан с болезнью Паркинсона.

«Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях», – заявил Сергей.

По словам Лаврова, звезда, несмотря на статус и многолетнюю карьеру, всегда искренне переживает перед выходом на сцену. Подобное состояние певицы можно заметить и на видео с прошлогодних концертов, однако, в силу возраста, сейчас это стало более заметно.

Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там тоже самое. Певицу немного трясет. Да, сейчас это более выражено, так как ей не 16, а 74 года. Годы идут. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода», – рассказал концертный директор.

Также Лавров отметил, что сейчас Софию Михайловну нечасто можно увидеть на публике. Ее уже не интересуют гонорары, поэтому на выступления она соглашается с трудом.

«Она, честно говоря, уже с трудом соглашается на выступления, деньгами ее сложно заинтересовать, у нее все есть. Поэтому, если певица решила порадовать зрителей своим выступлением, значит для нее это действительно важно», – подытожил Лавров.

Тремор – это ранний симптом прогрессирующего хронического неврологического заболевания, присущего людям пожилого возраста. Болезнь Паркинсона сопровождается не только дрожью конечностей, но и проблемами со сном и памятью.