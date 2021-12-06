Зафиксирован случай бесконтактного заражения штаммом «омикрон» через коридор отеля

В Гонконге выявили «омикрон» у двух человек, отбывавших карантин в отеле и не покидавших свои номера. Проверка показала, что вирус передался от одного другому через коридор, когда постояльцы открывали двери, чтобы забрать еду или сдать тест на «ковид». Об этом говорится в исследовании ученых Гонконгского университета, опубликованном на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC). По данным исследователей, эти два постояльца отеля были вакцинированы двумя дозами препарата «Файзер».

Один из заболевших прилетел в Гонконг из Канады 10 ноября, другой — из Южной Африки 11 ноября. Оба перед вылетом сдали ПЦР-тесты с отрицательным результатом и после прилета в Гонконг отбывали карантин в одном отеле, проживая в комнатах друг напротив друга через коридор.

13 ноября ПЦР-тест показал, что путешественник из ЮАР бессимптомно заразился «ковидом» штамма «омикрон». День спустя его госпитализировали. У туриста из Канады развились легкие симптомы 17 ноября, на следующий день он получил положительный результат теста на коронавирус и также оказался в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины не выходили из своих номеров, это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Также они не пользовались одними и теми же вещами, и к ним не заходили другие люди. Туристы открывали двери только для того, чтобы забрать еду, оставленную сотрудниками отеля на пороге, и сдать ПЦР-тест, который проводится раз в три дня. В связи с этим ученые полагают, что «омикрон», скорее всего, передался по воздуху через коридор.

В соседних номерах на том же этаже проживали еще 12 человек. Никто из них и персонала отеля не заразился.

Ученые отмечают беспрецедентное количество мутаций, обнаруженных в шипе штамма коронавируса «омикрон». «Неизвестно, влияют ли обнаруженные мутации на эффективность существующих вакцин и передаваемость вируса. Но обнаружение передачи варианта «омикрон» между двумя полностью вакцинированными людьми в коридоре карантинной гостиницы высветило потенциальную проблему», — говорится в исследовании.

Вариант «омикрон» был впервые зарегистрирован в Африке и позднее выявлен в странах Азии, Европы, Израиле и США. В понедельник, 6 декабря, новый вариант коронавируса появился в России. Его обнаружили у туристов, вернувшихся из ЮАР.