Нетаниягу требует не снимать охрану с его семьи: «Мы на мушке у вражеских государств»

Председатель партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился в премьерский офис с требованием не снимать охрану с членов его семьи. На будущей неделе исполнится полгода с того дня, как Нетаниягу перестал быть премьер-министром.

Это означает, что с его семьи снимут плотную государственную охрану, то есть отменят телохранителей, постоянно сопровождающих его жену и двух сыновей. В письме, адресованном генеральному директору канцелярии премьер-министра и начальнику службы безопасности, говорится, что вся семья премьера подвергается постоянной угрозе.

«В связи с долгим сроком, на протяжении которого Биньямин Нетаниягу занимал пост премьер-министра, и в свете различных акций против вражеских государств, которые он утверждал в эти годы, у этих стран имеется «кровавый счет» к бывшему премьеру и членам его семьи», — говорится в письме.

Как утверждают в канцелярии Биньямина Нетаниягу, те самые «враждебные государства» пристально следят за уровнем охраны, и если тот существенно снизится, они, выбрав удобное время и место, попытаются нанести удар по близким бывшего премьера.

В письме Нетаниягу напоминает про Рехаваама Зеэви, председателя партии «Моледет», который отказался от охраны и сразу после этого был убит в Иерусалиме в 2001 году террористами из «Народного фронта освобождения Палестины».

Поэтому, утверждает бывший премьер, угроза для него и его близких вполне реальна, и просит продлить охрану его семьи по меньшей мере на полгода. Самого Нетаниягу, как бывшего премьер-министра и министра обороны, будут охранять на протяжении ближайших 20 лет.

Пока неясно, откликнутся ли на эту просьбу соответствующие структуры. Ее должны утвердить (либо дать рекомендацию) по меньшей мере три структуры – премьерский офис, отвечающий за охрану нынешних и бывших премьер-министров, Служба общей безопасности, а также министерский кабинет по вопросам общей безопасности.